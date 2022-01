Karla Panini presume sus arreglos; estas son las cirugías que se hizo "la lavandera"

Karla Panini, una de las celebridades más polémicas de la televisión mexicana, volvió a dar de qué hablar, pues tuvo un cambio físico increíble en muy poco tiempo. En las redes sociales comenzaron los rumores de que se había operado y ella salió a aclararlo todo: sí, sí pasó por el quirófano y no tuvo recelo en decirlo.

Panini aseguró que no sólo fue la cirugía estética, sino que cambió su estilo de vida y empezó a ser disciplinada con el ejercicio: "Sí, efectivamente me quité la panza y la flacidez en mi abdomen, pero no me operé los glúteos, ni los brazos, ni las piernas. Los cambios que he tenido en los músculos de mi cuerpo no son mágicos, es friega. Es disciplina, es constancia y sobre todo es decirte todos los días: Me amo muchísimo", aseguró Panini, orgullosa de su cuerpo.

La conductora dedicó también unas palabras de motivación a sus seguidores, a quienes instó a ponerse en forma, aprovechó para aconsejar a la gente que se cuide después de entrar a una sala de operación estética, ya que el bisturí no hace magia.

¿Por qué Panini es tan polémica?

Karla Panini, quien fuera integrante de "Las lavanderas" a lado de Karla Luna, quien el 28 de septiembre de 2017 falleció a causa del cervicouterino que padecía desde hace varios meses, es muy odiada por muchos, pues se casó con el famoso empresario, Américo Garza, quien era esposo de Luna. Américo y Panini mantuvieron un romance cuando él aún estaba casado con Luna, pero supuestamente eran amigas, hasta decían que eran como hermanas.

Después de un tiempo, Karla Luna fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que terminó por arrebatarle la vida; sin embargo, cuando enfrentaba la terrible enfermedad se enteró que su mejor amiga y compañera de trabajo era la amante de su esposo. Una vez que falleció Luna, Karla Panini y Américo Gallego confirmaron su relación y meses más tarde protagonizaron una boda.

