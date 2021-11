Usuario declaran odio mundial hacia Karla Panini por comentarios sobre Karla Luna

Tal parece que la actriz y comediante Karla Panini no para de dar fuertes declaraciones contra los haters que por años la han tachado de mal amiga tras darse a conocer que sostuvo un romance con el esposo de Karla Luna; y es que ahora aseguró que no le importa que todo México la odie.

A través de su cuenta de Instagram, la ahora esposa de Américo Garza, subió una historia que causó revuelo al aseguran que la familia de la fallecida Karla Luna, incluidas sus hijas, eran un “parásito” pues aseguró que por varios años han vivido de ella a sus costillas.

La declaración causó gran enojo entre los seguidores de la “comadre morena” acusándola de ser “mala madre” y asegurándole que es la mujer más odiada del país.

Tras estos comentarios por parte de los internautas, Panini tomó cartas en el asunto y subió otra historia en la que aseguraba que no quitaba que todo México la odiara.

“A mi no me importa que vayan y que digan ‘todo México te odia’, bueno pues ni modo”, aseguró la artista.

Aunado a ello, aseguró que pese a las críticas, esto no le quita el hambre o sueño.

“No crean que no como, no duermo y no vivo mi vida. Mi vida está exactamente igual”, finalizó.

Odio internacional

Mas tarde, el video fue subido a la plataforma de TikTok en donde los usuarios de diferentes partes del mundo le aseguraban que el odio hacia ella no solo es en México sino a nivel global.

Por ejemplo, una usuaria que asevera vivir en Canadá escribió que la actriz es rechazada allá y le aconsejaba que no viajara a este país, el comentario llegó a tener más de 121 mil likes y más de 500 comentarios aplaudiendo su comentario.

Asimismo, usuario de El Salvador, República Dominicana, Francia, España, Argentina, Ecuador, entre otros, describían su rechazo a la comediante.

