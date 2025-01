Adriana Paz sana con su actuación en Emilia Pérez

La actriz mexicana Adriana Paz, quien es parte de la cinta Emilia Pérez, filme que retrata temas socialmente fuertes en México, habló sobre su participación en el proyecto y la polémica que se desató tras su estreno en festivales de cine internacionales como Cannes.

“Fue un proceso saludable trabajar con Karla, con Zoe. El guion siempre me pareció arriesgado, saber que era músical también era algo que yo quería hacer porque me gustan, entonces trabajar con Jacques y poder hacer un musical ya eran dos elementos que me parecían atractivos para querer estar ahí”, compartió Paz.

La actriz, quien tiene una larga trayectoria y es ganadora de tres premios Ariel, defendió la cinta en la que participa, luego de las duras críticas a las que ha sido objeto por la manera en que la audiencia nacional capturó su mensaje.

“Me tomó por sorpresa todo lo que se dijo en redes, porque lo que había vivido en mi experiencia con las personas que habían visto la película desde Cannes pasando por Nueva York, San Francisco, Londres y Morelia, fue muy diferente”, dijo.

Sobre los retos que la actriz enfrentó durante su participación en Emilia Perez, Adriana compartió que el más grande, durante su participación en la película, fue el canto, “me gustan mucho los musicales, cuando comencé en el teatro fue ensayando musicales. Tuve muy buenas críticas sobre mi trabajo como cantante del equipo de Francia y del de México”, expresó.

Foto: Azul Olvera

La actriz mexicana también compartió que ha sido retadora la forma en la que se ha expuesto ante la controversia del filme, pues en ninguno de sus anteriores proyectos había experimentado tal exhibición, “También es un aprendizaje, aunque me siento más cómoda en un set, con mis compañeros y el director, es una experiencia totalmente nueva todo este viaje que ha tenido Emilia Pérez, las entrevistas y promociones”.

Tras 11 nominaciones a los premios BAFTA, el pronóstico de la actriz a un premio Óscar por la película Emilia Pérez es positivo, sin embargo comentó: “lo celebro y me da muchísimo gusto, pero ni cuando me han nominado al Ariel o cuando hago una película, estoy esperando que me lo voy a ganar. Creo que eso es algo que, en la vida hay que estar como en el día a día y sí las cosas llegan, hasta saben mejor porque no te las estás esperando”. finalizó la actriz.

DATOS:

Se estrena el 23 de enero.

Única actriz mexicana en la película “Emilia Pérez”.

Dirigida por el francés Jacques Audiard.

Filme ganador en la edición 82 de los Globos de Oro 2025.

Adriana Paz ha ganado 3 premios Ariel.

13 de enero de 1980 en CDMX

Por Renata Vázquez

Renata.vazquez@elheraldodemexico.com

EEZ