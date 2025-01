Reestrenan monólogo sobre el amor y el internet

A finales de los años 90, la virtualidad cambió la forma de relacionarnos, los chats en línea o las primeras redes sociales se comenzaron a usar para conocer a personas a kilómetros de distancia. Así la actriz Karina Gidi conoció a su entonces pareja y el romance fue un tanto incomprendido. ¿Es posible enamorarse de alguien a quien no has visto jamás en persona? Sí. El tiempo reforzó la respuesta, sí.

"El futuro nos alcanzó, pero encuentro muchas paradojas, por ejemplo, por un lado estamos tecnologizados, pero nos seguimos apoyando en la palabra escrita, como cuando se mandaban cartas en el siglo XIX. Además, vivimos en una hiperconectividad y al mismo tiempo nos sentimos solos", dice Gidi en entrevista.

La anécdota personal de ese romance dio pie a la creación del monólogo Instrucciones para volar, escrita por Gidi y José Antonio Cordero; narra la historia de una actriz desempleada y adicta al internet habitante de un país caluroso, que se enamora de un hombre que vive en un país frío a través de una aplicación en línea.

Créditos: (Especial)

Ahora, tras 25 años de haberse estrenado, Gidi y Cordero, después de revisar el texto, deciden reponer esta obra y agregar un nuevo enfoque sobre el tiempo, la tecnología y el amor.

"Es interesante ver que una relación amorosa palpita igual que hace 25 años y palpitará igual dentro de 50 años, no importa la forma de comunicación. Queremos vincularnos, deseamos a un testigo de nuestra existencia, a alguien a quien le podamos depositar nuestra capacidad de amar, por eso me animé al remontaje porque este deseo no sólo es de los jóvenes, hoy tengo 50 y entiendo que es de todos. Nosotros abordamos el miedo , las expectativas, las ilusiones, el temor a dar el salto de fe que implica creer en el amor", detalla Gidi.

El monólogo se presenta en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, hasta el 9 de febrero.

Por Alida Piñón

