Novia de Octavio Ocaña se defiende de ataques; dejará de publicar en redes sociales | VIDEO

Tal parece que el caso de Octavio Ocaña va para largo y no solo en las investigaciones de las autoridades, sino con su novia, Nerea Godínez, quien en recientes fechas fue señalada a través de una cuenta de Instagram como "elgatovidente" como la responsable de la muerte del actor.

Aunque ella no había dicho nada entonces, ahora publicó un video a través de la misma red social, donde dijo estar cansada de tantos ataques y que además la tiene bloqueada el personaje mencionado. Acto seguido, le pidió a las personas que dejen de creer en todas las cosas que se están inventando.

"Yo no tengo la culpa de nada. Yo no tengo malas amistades... Sí me molesta, llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto. Yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir. Mi perfil siempre fue público. ¡Dejen de atacarme!, porque yo no he hecho absolutamente nada", mencionó Godínez.

Asimismo, explicó que si no la ven llorar es porque se lo guarda para ella. Al final, aseguró que ya no pudo quedarse callada y ante los señalamientos dejará de publicar cosas a sus redes "por un rato porque ya no puedo más".

¿Qué es lo que se dijo de Nerea Godínez?

Desde la cuenta de Instagram @elgatovidente se dio a conocer que Godínez es una persona "inestable" que tiene amistades peligrosas (posibles miembros del crimen organizado) en donde Ocaña habría tenido una relación también.

Ahora, la teoría que se maneja en redes sociales es que "Benito" habría tenido una reunión con estas personas, pero un desacuerdo pudo haber propiciado su muerte, la cual está envuelta en un misterio que aún se sigue investigando.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Octavio Ocaña se disparó a sí mismo tras chocar su camioneta durante una persecución policiaca en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Sin embargo, corre la versión, tras filtrarse un audio, de que un policía habría sido el autor del disparo.

