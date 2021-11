"Se comenta que fue culpa de un compañero": difunden confesión sobre el caso Octavio Ocaña de un presunto policía

A más de una semana de la muerte de Octavio Ocaña, el caso sigue dando de qué hablar, pues su deceso está envuelto en una ola de misterios que se estarían resolviendo poco a poco. En este caso, se filtró un supuesto audio donde una persona confesó, de manera anónima, que uno de los policías que persiguió al actor en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, le disparó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió, el pasado 31 de octubre, un comunicado donde explicó que quien le dio vida al personaje "Benito" del programa "Vecinos", se disparó él mismo cuando estrelló su camioneta en su huida.

"El dictamen de mecánica de hechos refiere que durante su huida el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha", se pudo leer en la misiva.

Asimismo, indicó que Octavio se encontraba en estado de ebriedad tras habérsele realizado un examen de toxicología y resultó con "presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml". Sin embargo, parece que las cosas no fueron de este modo, de acuerdo con la declaración presentada en el programa Chisme No Like.

¿Qué decía en la grabación?

El programa, que ha seguido de manera puntual el caso, presentó una grabación de un hombre donde realizó impactantes confesiones sobre la muerte de Octavio Ocaña que contradicen por completo lo que las autoridades emitieron dos días después del deceso del actor.

"Se comenta de este lado con los compañeros que únicamente lo iban a detener, pero no se detuvo y pues se cuenta de este lado que un compañero le disparó. Le disparó y al ponerse nervioso empezó a mover la escena. Fue cuando le quiso poner el arma y es donde empezaron a tomar gráficas y es ahí el problema. Pero sí, se comenta que fue culpa de un compañero"

¿Detuvieron a los policías implicados en el caso?

El padre del actor, Octavio Pérez, se encuentra prácticamente al frente de las investigaciones. Fue la mañana de este lunes cuando informó que tres elementos de seguridad habían sido detenidos por las irregularidades en el caso, en especial por la acusación del presunto robo a las pertenencias de "Benito", así como haber alterado la escena (camioneta) previo a la llegada de los peritos.

Las palabras del señor Pérez hicieron tanto eco que la Fiscalía del Estado de México emitió un tuit donde indicó que hasta el momento no han sido detenida ninguna persona.

"La #FiscalíaEdoméx informa que de la investigación realizada por el fallecimiento de Octavio N hasta este momento no ha sido detenida alguna persona".

