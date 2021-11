"Ni modo": Karla Panini responde a las personas que la atacan con contundente mensaje

Karla Panini es una de las personalidades del mundo del espectáculo más odiadas de México, esto después de darse a conocer que la conductora se había metido en la relación entre Américo Garza y Karla Luna, con quien hacía el programa “Las Lavanderas” en Telehit. Gracias a dicho hecho, la gente dejó de quererla y cada que puede le lanza ataques en redes sociales.

La exconductora de “Las Lavanderas” no tiene reparos en compartir con sus seguidores la vida que lleva junto a Américo Garza y sus hijos; situación que es la que ha hecho que la gente siempre esté atacando constantemente a la regia, ya que terminó con la relación de su entonces mejor amiga para formar su familia.

Después de tantos años de haber terminado su amistad con Luna, Karla decidió defenderse de todos los haters que tiene en sus respectivas redes sociales, esto a través de una transmisión en Instagram donde terminó por defenderse de tantos ataques.

La defensa de la "exlavandera"

Durante la charla con sus seguidores, la conductora comenzó a exponer su defensa diciendo que no le importan que digan que la odien en todo México, ya que no le importa y no le quita el sueño que la gente siga hablando mal de ella en redes sociales.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien. Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo y no crean que no como, no crean que no vivo feliz y no crean que no hago mi vida. Mi vida está exactamente igual”, comentó a sus fans en el en vivo de Instagram.

Después de defenderse y explicar que no le afectan las críticas, les pidió que por respeto a los niños, sus hijos, dejen de hacer ese tipo de comentarios y se olviden del chime que ocurrió entre Américo, Luna y ella, ya que los que terminan afectados son los pequeños.

Te puede interesar: "Parásitos y vividores": Karla Panini AMENAZA con contar su VERDAD sobre la familia Luna