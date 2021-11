Joaquín Ruiz es uno de los integrantes de Grupo Firme, junto a Eduin Caz y sus compañeros han logrado ser considerados como uno de los mejores artistas de la actualidad y se han llevado el titulo a "los más taquilleros del mundo entero".

El joven de 28 años de edad es una pieza fundamental en la creación de Grupo Firme, no solo es el guitarrista de la banda, sino que es pionero y dueño de un estilo muy particular que aporta a las canciones para que estas sean un éxito total.

Es originario de Tijuana, Baja California, siempre ha sido un amante de la música, al conocer a Eduin Caz ambos formaron parte de la agrupación llamada Reto Sierreño, después formaron una agrupación a la cual nombraron Fuerza Oculta, pero no conformes crearon lo que ahora se conoce como Grupo Firme.

En diversos portales de videos en Internet se pueden apreciar algunas grabaciones de Eduin Caz y Joaquín Ruiz interpretando temas del regional mexicano, ambos lucen muy jóvenes y con mucha alegría por salir adelante.

@joaquinruizoficial

Vida privada

Joaquín sostiene una relación con Yanni Cervantes, del fruto de su amor nació su pequeño hijo Axel, el músico constantemente sube videos a sus redes sociales presumiendo el gran amor que le tiene a su pequeña familia.

Otra de las intimidades de Joaquín Ruiz es que lleva un tatuaje en el pecho con el logo de Grupo Firme y una guitarra, esto como un homenaje a todo lo que ha vivido y por todo lo que ha pasado para lograr concretar gran sueño.

@joaquinruizoficial

“@grupofirme me ha dado mucho, me enseñó a ser más fuerte y mejor que el yo de ayer. Me enseñó los valores como la lealtad, amistad, compañerismo y además me enseñó a hacer lo que me gusta y con el corazón. Por eso decidí ponérmelo de este lado, donde tengo mi órgano más fuerte”

Otros datos de Joaquín Ruiz

Cumple años el 15 de septiembre

Su signo zodiacal es virgo

Estudió producción de audio en Berklee College of Music

Tiene un hijo llamado Axel

Es gran amigo de Eduin Caz. @joaquinruizoficial

Junto a su esposa @joaquinruizoficial

Seguir leyendo:

Eduin Caz: Está es la razón por la que el líder de Grupo Firme se enojó por una semana con su esposa

Premios De La Radio 2021: Cuándo y a qué hora ver en vivo concierto de Ángela Aguilar y Grupo Firme