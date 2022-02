Franco Escamilla: 3 veces que el standupero demostró tener un corazón ENORME

La humildad y la sencillez son dos de las cualidades por las cuales Franco Escamilla es uno de los comediantes favoritos de los mexicanos en la actualidad; sin embargo, esta no es la única bondad que tiene el standupero, ya que hay varias anécdotas que hablan de él como una persona que empatiza con los demás y tiene una gran empatía.

Anécdota de esto sobran. Sus fans ya saben de sobra la historia de la pareja de los nueve pesos, las ocasiones que ha permitido que sus seguidores pidan matrimonio a sus parejas en el show e inclusive la constante en su programa Tirando Bola, donde los invitados y él apuestan dinero para donarlo a causas benéficas.

Sin embargo, hay tres historias en las cuales el comediante mostró haber dado más de lo que se esperaba de él para tenderle la mano a alguien o inclusive reconocer a quien se lo merece. Estas son tres cosas que demuestran por qué Franco Escamilla tiene un corazón gigante.

Durante el episodio ocho de la cuarta temporada de Tirando Bola, Franco tuvo como invitado a Chumel Torres. Durante el show confesó que uno de los chistes por los que sentía envidia del conductor del El Pulso de la República era el que mencionaba a los estudiantes del Conalep.

Para esta broma, el tuitstar suele mencionar alguna palabra y después la definía con algún sinónimo más sencillo para que, supuestamente, los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica pudieran entenderlo. Con esto, el humorista se burlaba de la forma en la que se menosprecia la instrucción técnica en el país.

Poco después, Escamilla comenzó a usar este chiste, hasta que recibió una llamada que lo hizo subir un video para los jóvenes que recibían clases en alguno de estos planteles.

En tres minutos con 40 segundos, el comediante aseguró que sentía estima por los chicos que estudian en esta escuela y además les pedía que no tomaran en cuenta este chiste como algo que él verdaderamente piensa, debido a que solamente era humor.

"He conocido mucha gente de un Conalep y siempre vienen a bromear conmigo, siempre me amenazan jugando", dijo.

El conductor de La Mesa Reñoña reconoció el papel que juega esta institución en el país y agradeció que incluso los estudiantes de enfermería hayan sido convocados para atender la crisis sanitaria derivada del coronavirus en los hospitales públicos.

Destacó que la única razón por la cual empezó a utilizar a la escuela dentro de sus chistes era que necesitaba alguna que fuera reconocida a nivel nacional para que la gente entendiera la broma.

Óscar Burgos, mejor conocido por su personaje del Perro Guarumo, es uno de los artistas, productores y cómicos que más ha sabido conservarse en el medio. A lo largo de su carrera ha reconocido que los artistas no suelen ser agradecidos, aunque uno de ellos, asegura, se salió del molde.

Este hombre, indicó en una entrevista para el programa Esta Noche, es Franco Escamilla. La Casa de Óscar Burgos es un establecimiento por el cual han pasado muchos humoristas. La última vez que el conductor de Los amos del Universo se presentó antes de alcanzar la fama cobró aproximadamente tres mil pesos.

Tras varios años de batallar en el medio, Franco pudo dejar la escena local y comenzó a armar sus propios espectáculos, por lo cual Burgos entendía que era poco probable que el standupero volviera a coincidir con su recinto, ya que no tendría cómo pagar los 800 mil pesos que ganaba en ese entonces por show.

Sin embargo, relata Óscar, para un espectáculo que tenía previsto en este inmueble un 31 de diciembre, el esposo de Gaby Salazar le pidió que lo dejara actuar para cerrar el año.

El también empresario le dijo que era imposible, debido a que para él y su personal la fecha serviría para tener un mayor ingreso con el cual comenzar el año y si lo contrataba ni él ni los suyos ganaría un solo centavo.

El titular de Tirando Bola insistió en que quería aparecer y hacer que no hubiera un solo boleto sin vender e incluso le propuso a Burgos que aceptaba que le pagara lo que cobraba antes de convertirse en famoso.

"Me dijo: "padrino, el agradecimiento es la memoria del corazón", todavía se me hace un nudo en la garganta y no podía yo creer lo que me estaba diciendo", dijo Burgos.