Franco Escamilla estuvo por perder al amor de su vida, pero recuperó el corazón de Gaby Salazar

La historia de amor entre Gaby Salazar y Franco Escamilla es una de las más conocidas por los fanáticos del comediante, debido a que este ha dado indicios de cómo surgió el sentimiento para los dos; sin embargo, hace unos días fue ella la que habló sobre este romance y la curiosa forma en la que surgió.

Si bien el standupero se percató de que amaba a la que sería su esposa cuando se tropezó y no pudo reírse de ella, para la psicóloga las cosas fueron completamente diferentes.

En una reciente entrevista que tuvo la conductora de "Psico y Psico", la especialista aseguró que durante varios meses Escamilla la halagó de diversas maneras, aunque para ella solamente eran amigos.

Fedelobo y su papá fueron golpeados por un solo hombre; esta es la historia

Todo comenzó a cambiar cuando el ahora conductor de "La Mesa Reñoña" le pidió que lo acompañara a una tienda para comprar algo de comer. En el lugar, Franco tomó unas galletas, se las puso en la espalda y le preguntó varias veces si quería ver algo chistoso.

Ante la insistencia, Gabriela dijo que aceptaba ver el truco que el comediante detrás de "Vouyerista Auditivo" le tenía preparado, así que él le pidió que cerrara los ojos. Cuando la mujer hizo esto, él la besó.

"Ahí me dí cuenta de que no me era indiferente", dijo.

"Ese día sí me fui bien confundida", agregó.