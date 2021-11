El día que Franco Escamilla ofendió Belinda y arruinó su presentación EN VIVO; así fue la incómoda situación

En uno de sus videos del programa “La Mesa Reñoña”, Franco Escamilla dio a conocer una vergonzosa anécdota que sufrió, el comediante confesó que hizo el ridículo frente a una guapa cantante.

Franco mencionó que fue Belinda, la estrella con la que cometió un error imperdonable y del cual se arrepiente hasta la fecha, el stadupero describió que en 2019 cuando coincidió con la famosa en los Premios de la Radio, incluso hay una fotografía en donde aparecen juntos.

El humorista acudió a la ceremonia de premiación y debía entrar al escenario a atender su participación justo después del número de Belinda. Ya que estaba por empezar le fue entregado un micrófono y para cerciorarse de que todo marchaba correctamente hizo una prueba de sonido que se escuchó en todo el recinto, interrumpiendo a los conductores que estaban en vivo.

Apagó su micrófono y le dijo a los organizadores que él no había sido mostrándoles que no estaba encendido, después subió Belinda al escenario y ella tenía el micro apagado, por lo que la confusión entre audio no paso desapercibida ni para los asistentes, ni para los famosos.

Al terminar ambos con éxito, Franco se acercó con la prometida de Christian Nodal para quejarse de la organización del evento, pero los nervios lo traicionaron cuando la tuvo enfrente y al expresar su enojo por lo ocurrido quiso lanzar un insulto dirigido a los organizadores, pero en vez de hacer eso lo que logró decir fue "hijaeputa", con esta palabra Belinda decidió irse inmediatamente de Franco Escamilla y el comediante no supo que hacer en ese momento para disculparse y comentar lo que en verdad quería decir.

