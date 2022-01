"Fúnenme" si quieren: Franco Escamilla dio una controversial opinión sobre este prejuicio mexicano

A lo largo de varias décadas, en México se ha criticado a las mujeres que suelen tener varias relaciones sexuales con hombres, mientras que la situación es completamente opuesta para los varones. Esto no escapó de la atención de Franco Escamilla, quien dio su opinión al respecto.

Durante una reciente emisión del programa Psico y Psico que conduce el standupero a lado de su esposa Gabriela Salazar, el cómico aseguró que tiene una teoría de por qué se da este tipo de reacciones en la sociedad.

Para mostrar su punto, el creador del show Payaso, dijo inicialmente que los hombres tienen muy pocas oportunidades para poder convencer a una mujer para llevarla a la cama.

"Si yo te dijera: "A mí me pones a pelear contra 10 niños de cinco años, les rompo su madre a todos sin sudar". Vas a decir ahh", dijo para dar a entender que no hay mucho mérito en que se logre algo que no resulta difícil.