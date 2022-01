Franco Escamilla: así fue su increíble debut en FMS Monterrey | VIDEO

Uno de los comediante más queridos de México, Franco Escamilla, enloqueció las redes sociales este 8 de enero por su participación en el Freestyle Master Series México (FMS) en el estado de Monterrey.

Aunque esta no es la primera vez que el cómico decide rapear con grandes figuras de la FMS México, si se trata de su debut en este evento de Monterrey, donde enfrentó a B. One, un freestyler mexicano caracterizado por su doble tempo.

En el fragmento viralizado en redes, B. One le pregunta a Escamilla cómo lo recibió el público a lo que el comediante respondió diciendo: "Como siempre, como a un ser divino ¿por qué? porque han estado conmigo desde hace más de 15 años que comenzaba mi camino".

De inmediato el público comenzó a aplaudirle, pues no es habitual que una figura de la comedia incursione en el freestyle. "Y esque por eso le meto tantas horas de ensayo, tanto progreso. Te lo juro que esta vez te gano y lo hago en nombre de mi viejo", concluyó en su debut.

Para esta FMS estuvieron programadas grandes batallas, entre las que destacan Dante vs RC, Skiper vs Lobo Estepario y Aczino vs Garza. Con esto se abre nuevamente un torneo que por más de un año había tenido que llevarse a cabo a distancia y sin público.

