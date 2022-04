Jacqueline Andere revela que sufrió de depresión; así fue como la la superó | VIDEO

La primera actriz Jacqueline Andere se encuentra de vuelta en los escenarios con la puesta en escena "100 metros cuadrados o El inconveniente", misma que ha tenido éxito en otras partes del mundo con sus diferentes montajes y que ahora busca conquistar al público de nuestro país.

La madre de Chantal Andere, quien ha tenido una exitosa carrera desde principios de la de la década de los 80, hizo una impactante revelación durante una conferencia de prensa. Su público la recuerda de obras como "Las momias de Guanajuato", "Siempre tuya", "Abismo", "Corazón salvaje", "El derecho de nacer" y "La madrastra" entre otras menos importantes.

Sin embargo, parece que la enorme pausa que la pandemia del Covid-19 puso en diversos sectores, incluyendo el teatro, le afectó mucho más de lo que ella esperó, pues aseguró que no sabía qué hacer en su casa.

Jacqueline Andere sufrió depresión

Frente a los medios de comunicación, la primera actriz reveló que le agradeció al productor Morris Gilbert por haberla tomado en cuenta para formar parte de la obra de teatro, pues ella "ya se estaba muriendo en mi casa. Ya ya decía 'qué hago Dios mío', no. Se pone uno a pensar en... te deprimes, de verdad".

"El trabajo para mi es la vida o sea que Morris me está dando vida, eso es muy importante", reveló Jacqueline Andere.

En estas complejas confesiones, mencionó que en caso de que la llamaran ella ya no iba a poder seguir trabajando, pues "para todo hay edades". Y aunque aseguró que no le importa si le dan los papeles de abuelita, con el tiempo podría ya no hacerlos.

