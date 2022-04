Sasha Sokol y Luis de Llano: Jacqueline Andere asegura que denunciar casos de abusos "está de moda" y la tunden en redes

La primera actriz Jacqueline Andere volvió a ser noticia luego que esta semana rompiera el silencio y se pronunciara acerca de la denuncia de abuso que Sasha Sokol realizó en contra del productor Luis de Llano, tema que sigue generando muchas reacciones y opiniones encontradas.

Fue durante un encuentro con la prensa en donde la actriz de 83 años dio su opinión acerca de las recientes revelaciones de la cantante del grupo "Timbiriche", sin embargo, luego que se dieran a conocer, sus palabras no fueron bien recibidas por los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron con dureza a la primera actriz.

Hay que recordar que esta semana Sasha Sokol informó que presentaría una denuncia legal en contra de Luis de Llano, luego de que el famoso productor minimizara la denuncia que realizó hace solo unas semanas, esto trajo de nueva cuenta de vuelta el delicado tema al escaparate mediático.

Denunciar casos de abusos "está de moda": Jacqueline Andere

En este contexto Jacqueline Andere fue cuestionada sobre este tema en particular, así como acerca de las denuncias sobre decenas de casos de acoso o abuso sexual que se han dado a conocer con mayor frecuencia, en parte gracias al impulso del movimiento feminista en México.

No obstante, la primera actriz sorprendió con la respuesta que dio mientras asistía a la alfombra roja del musical "Te Amo Eres Perfecto, Ahora Cambia": "De lo de Luisito de Llano, como no he seguido el asunto ni nada, pues uno no puede opinar sobre esas cosas, es un tema difícil de opinar. Yo en esa época no vivía con ellos, nada de eso, no sé si sea verdad o mentira", declaró.

Si bien Jacqueline Andere deseó que espera que todo este tema llegue pronto a un arreglo señaló que tal parece que “está de moda” hablar de cosas que ocurrieron en el pasado: “Ahora como está de moda acordarse de hace 40 años, entonces todo el mundo se acuerda y ya todo el mundo quiere decir cosas”, declaró.

Jacqueline Andere aseguró que el acoso siempre ha existido pero que en su opinión es mejor ya no hablar sobre esos temas: “Yo pienso que ya es mejor que se queden callados, si yo les contara, siempre ha habido ese acoso”. Una vez que las palabras de la actriz se difundieron, la polémica se sirvió en las redes, en donde los internautas se le fueron con todo ante sus declaraciones.

“Que lástima que una mujer diga tanta estupidez, qué pasaría si hubiese sido Chantal Andere la que estuviera en esa situación pensaría igual”; “Ella es el ejemplo de que la edad NO SIEMPRE da sabiduría”; “Que aberración escuchar opiniones tan absurdas, viniendo de una mujer que además tiene experiencia y un camino recorrido”; “Si la hija de esta señora hubiera sido abusada me preguntó si dijera lo mismo esta señora. Qué horror!!”, han sido solo algunos de los comentarios de los internautas ante las declaraciones de Jacqueline Andere.

