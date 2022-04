Mhoni Vidente lanza fuerte predicción sobre Luis de Llano tras escándalo con Sasha Sokol

Mhoni Vidente sorprendió a sus miles de seguidores debido a que en sus recientes predicciones aseguró que el famoso productor Luis de Llano Macedo podría enfrentar severas complicaciones de salud que lo llevarían a perder la vida debido a la alta presión a la que fue expuesto tras las nuevas revelaciones de Sasha Sokol.

Cabe recordar que fue la noche del martes 5 de abril cuando Sasha Sokol confirmó que llevaría su caso ante los tribunales y reveló nuevos detalles sobre la relación que tuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. Las declaraciones que más llamaron la atención de la ex Timbiriche fue que el productor intentó mantener oculta su relación pues sabía que estaba cometiendo un delito, además, señaló que su mamá, sí intentó proceder legalmente contra el productor en su momento y reiteró que buscará justicia ante las instancias correspondientes.

En ese sentido, Mhoni Vidente aseguro que la situación llegará todavía muy lejos pues Sasha Sokol está decidida a conseguir que castiguen a su abusador, no obstante, señaló que esta situación podría significar la muerte para el productor y hasta detalló que podría sufrir un infarto debido a la presión a la que está siendo sometido.

“La predicción para Luis de Llano, le sale la carta de la muerte, esta carta me dice que definitivamente sí va a llegar a juicio, se vienen cuestiones legales muy fuertes hacia él gracias a Sasha Sokol y varias personas van a salir a relucir, pero la carta de la muerte va a estar detrás de Luis de Llano en el sentido de que lo visualizó que le va a dar un infarto o algo muy grave en ese trance que va a estar viviendo en cuestiones de juzgados, en que todo el mundo lo está señalando y que no puede ocultar esa situación, es una persona ya grande casi 80 años, no va a poder manejar eso, va a sufrir un infarto o un derrame”, sentenció la reconocida pitonisa de origen cubano.

Para finalizar sus comentarios en torno a este caso, Mhoni Vidente calificó la personalidad del productor como “maquiavelica” y le mando un mensaje en el que le sugiere dejar de justificarse pues es evidente que cometió un delito pese a ocultar sus acciones detrás de un supuesto enamoramiento.

