Luis de Llano rompe el silencio: 'Ofrezco una disculpa a Sasha; no he cometido delito alguno'

Tras el escándalo suscitado después de que Sasha Sokol rompiera el silencio y señalara de abuso a Luis de Llano, el productor por fin rompe el silencio respecto al tema y acusa de falsas las declaraciones de la cantante y los medios de comunicación.

En un comunicado de una cuartilla de extensión, el legendario productor y creador de bandas como Timbiriche, Kabah y Garibaldi, señala una falsedad de acusaciones de parte de los medios de comunicación desde el 8 de marzo de 2022 (fecha en la cual Sasha señaló a De Llano Macedo de abuso).

Comunicado de Luis de Llano de este 30 de marzo

Luis de Llano refiere que su relación amorosa con Sasha, en la que él tenía 39 años y ella solo 14, siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno ni tampoco he actuado de forma inmoral. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía amor y comprensión".