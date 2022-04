Error en MasterChef Junior: Jueces se NIEGAN a probar el plato de Sara por está razón | VIDEO

Durante el reto de platillos entre los integrantes de MasterChef Junior se tornó un poco dramático, pues una de sus participantes se llevó una desagradable sorpresa cuando los chefs decidieron no probar su platillo. En este caso se trató de la pequeña Sara.

La niña cocinó una papa con cerdo, pero el chef Mico Mejía decidió no probar su platillo debido a que estaba crudo el tubérculo. Esto la mando en automático al reto de eliminación. "No lo voy aa probar porque no me quiero enfermar", le dijo con evidente molestia.

Sorprendida, la pequeña no entendió de primera mano lo que estaba pasando, pues ninguno de los jueces probó el platillo. El chef José Ramón Castillo al revisar la creación de la pequeña se dirigió de manera fuerte y le mencionó que ya le habían advertido que quedara bien la papa.

Sus compañeros, de inmediato, manifestaron que tuvo que haber puesto atención especial en las instrucciones que le habían dado.

Por su parte Zoé lloró debido que no recibió buenas críticas de parte de los chefs. Castillo la consoló con palabras de aliento, pues ella lo intentó y aunque no fue perfecta, hizo lo mejor posible.

Alan, por su parte, se salvó del reto de eliminación al obtener una calificación alta de los jueces.

