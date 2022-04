MasterChef Junior: Tatiana presume impactante look espacial | FOTO

En la emisión de MasterChef Junior de este domingo, los productores decidieron sorprender a los pequeños cocineros a través de una edición espacial donde hasta recordaron a la icónica Laika, la perrita rusa que fue lanzada al espacio en la nave Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957.

Como era de esperarse, la chef Betty y Tatiana le entraron a la dinámica para motivar a los niños. La jueza se hizo unos chongos al estilo de la princesa Leia de Star Wars, además de aparecer con un traje blanco y un maquillaje de colores que hizo recordar la moda de los años 80.

Por su parte "La reina de los niños" se enfundó con un vestido tipo metálico con destellos rosados, un cinturón rosa mexicano y de igual manera un look bastante ochentero. Sin problemas podría abrir pista en el famoso Patrick Miller. El maquillaje que decidió utilizar fue bastante remarcado en color azul.

"¡Sean bienvenidos a nuestro viaje espacial! ¿A qué planeta les gustaría viajar? MasterChef Junior", se puede leer en la cuenta de Instagram del reality de gastronomía.

Para darle un toque aún más espacial, los pequeños recibieron la visita de tres científicos que participaron como comensales: Verania Navarro y Tania Robles de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y Carlos Mariscal de la UNAM.

Master Chef cambia de horario

El programa consentido de las familias mexicanas de buen comer anunció que cambió de horario, por lo que ahora las emisiones serán a partir de las 18 horas.

Durante 7 semanas los chicos tendrán que esforzarse para no salir del programa por la puerta trasera. Ante ellos, estarán, además de los comensales, los chefs Betty, José Ramon Castillo y Mico Mejía, quienes no se tocarán el corazón en caso de que su paladar no quede satisfecho.

SIGUE LEYENDO:

Metro de CDMX podría cambiar boletos por pilas usadas; esto sabemos

Andrés García reaparece tras FOTO en el hospital: ¿Qué enfermedades padece el actor?

Diego Boneta y Renata Notni viven LUJOSAS vacaciones con Aislinn Derbez | FOTOS