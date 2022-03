5 canciones de Juan Gabriel que cantó Vicente Fernández y que lo consolidaron como ídolo ranchero | VIDEOS

La faceta de cantante ranchero es el sello que enmarca la carrera del "Charro de Huentitán", sus éxitos han trascendido fronteras y es reconocido por darle vida con la voz a la creación de distintos compositores.

Entre ellos destaca la figura de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, ambos considerados estrellas de la música mexicana en internacional.

La falta de estos dos gigantes de la canción es indiscutible, como ellos nadie llenaba el escenario, y así como era de grande su figura, de igual manera fue su ego y orgullo lo que generó que un buen día se separaran y se aborrecieran por un desliz que le hizo Juanga a Doña Cuquita en pleno hogar de Vicente.

Esa historia se las podemos contar en el siguiente link, en el que sabremos las razones por las que de odiaron después de aquel desaguisado. ¿Por qué se pelearon Vicente Fernández y Juan Gabriel? La verdad detrás del pleito entre los divos

Sin embargo, las rencillas no fueron motivo para que ambos colaboraran para hacer de la música su modo de vida, tanto así que Vicente tiene varias canciones en su repertorio con el sello del "Divo de Juárez".

La más reconocida por el público es una de las canciones más aplaudidas y queridas por los mexicanos, nos referimos a La Diferencia, éxito mundial de Juan Gabriel.

Dicha canción forma parte del repertorio de Vicente Fernández desde hace mucho tiempo e incluso tuvo un lugar preponderante en su disco de “Primera Fila”.

Que daño puedo hacerte con quererte/ Si no me quieres tú, yo te comprendo/ Perfectamente sé que no nací yo para ti/ Pero que puedo hacer, si ya te quiero.

Otra de las canciones que son emblemáticas tanto para Vicente como de Juan Gabriel, es la canción de “Amor eterno”, esta canción es un himno del “Divo de Juárez”, sin embargo, Vicente la retomó y la hizo su éxito también en su disco “México, voz y sentimiento”.

Yo he sufrido tanto por tú ausencia/ Desde ese día hasta hoy no soy feliz/ Y aunque tengo tranquila mi conciencia/ Sé que puede haber yo echo más por ti.

Calidad en interpretación

“Juro que nunca volveré” es otro de los temas que Juan Gabriel le cedió a Vicente Fernández para que lo hiciera éxito, la canción aparece en el álbum “Ella” editado por el michoacano en 1980; poco tiempo después, Vicente lo retoma con otros arreglos y lo lanza en su disco titulado “A mis 80’s”

Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres/ Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese/ Jure que nunca volveré y no volveré.

En 1983 Vicente grabó otro de los temas más emblemáticos de su colega michoacano, en su disco 15 grandes con el número uno: Vicente Fernández, en el que aparece la canción “Ya lo sé que tú te vas”, éxito inigualable de Juan Gabriel y que el “Charro de Huentitán” le puso su sello personal.

Ya lo sé, mi amor/ Que te vas, te vas/ Que ha llegado la hora/ De decirnos "adiós"/ Te deseo buena suerte/ Hasta nunca, mi amor.

Finalmente, el tema que grabó Don Vicente hace poco tiempo es la canción compuesta por Juan Gabriel “Ya no insistas corazón”, bajo la producción de Francisco Javier Ramírez López, fue de las últimas grabaciones del tapatío en el año 2020 ya en plena pandemia.

Quiérelo tan solo un poco, no te pide tanto/ No te importa que me humille si eso estás pensando/ Es mi corazón el que lo está necesitando/ Quiérelo tan solo un poco, no le importa cuánto.

