“Vicente Fernández Jr. sabe que lo que yo conté en el libro, es verdad”: Olga Wornat

Tal parece que la vida de Vicente Fernández se ha tornado más interesante a partir de las bioseries que se producen, la autorizada y la no autorizada. Ésta última está basada en el libro "El último rey" de la escritora Olga Wornat donde plasma situaciones delicadas para el cantante y familia.

Ahora, tras el estreno del proyecto de Juan Osorio, el cual se encuentra envuelto en una situación legal de parte de los Fernández, se ha hablado mucho al respecto y pareciera que se vive un programa dentro de otro. Sin embargo, también existen muchas dudas sobre la obra de la argentina, como si es verdad o no todo lo que pasa en la pantalla chica.

En este sentido, la autora declaró que todo lo que escribió se encuentra perfectamente bien documentado por lo que no teme que pueda existir una demanda y en caso de ser así, ella siempre dará la cara.

En entrevista para De Primera Mano, Olga Wornat platicó cómo es que eligió a Vicente Fernández para hacer el libro y como fue recabando la información, mucha de ella delicada. Incluso reveló que por desgracia no conoció al "Charro de Huentitán", pero sí pudo hablar con su hijo tras la publicación del libro.

¿Qué le dijo Vicente Fernández Jr. a Olga Wornat?

Después de que fuera publicado el libro "El último rey" su autora recibió una llamada de Vicente Fernández Jr. quien le expresó su descontento:

"Me dice exactamente 'ay señora, cuánta difamación, cuántas mentiras' y yo le digo ¿cuáles? Y además no me digas difamadora porque además no lo soy no me faltes al respeto, yo nunca te lo falte. Y me pidió disculpas. Le digo '¿leíste el libro? Bueno, no lo leí, pero me dicen. ¿Quién te dice? Bueno, no puedo decir quién me dice, pero me dicen. Yo estoy aquí, lee el libro y después te comunicas conmigo", reveló la periodista.

De igual manera, mencionó que Vicente Fernández Jr. sabe que lo que contó ella a través de su investigación "es verdad" por lo que no tiene problema en dar la cara ante todo el revuelo que se ha gestado.

