No es doña Cuquita; uno de sus hijos es el interesado en parar ‘El Último Rey‘, asegura Olga Wornat

Después de la polémica que se ha suscitado en los últimos días tras el estreno de la serie biográfica “El Último Rey”, Olga Wornat, periodista que escribió la biografía no autorizada de Vicente Fernández’, contó cómo fue buscar a los hijos de Vicente Fernández para conocer su versión de algunos hechos relacionados con el intérprete.

Sin embargo, acusó que Gerardo Fernández por poco le tiró el teléfono, metafóricamente hablando, e incluso se aventuró a señalar que si hubieran estado de frente me hubiera tirado el teléfono.

“Me trató muy mal, telefónicamente […] le mandé un mensaje y simplemente para que me diera su versión de los hechos, de los hechos en los que él está involucrado, de la relación con sus hermanos, que me contará de su vida, eso fue lo que yo le expliqué y me contestó de muy mala manera, y me colgó, me llamó, me dijo ‘¿quién me había dado el teléfono?’”.