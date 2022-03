Pablo Montero asegura que Vicente Fernández Jr. chuleó su trabajo en la bioserie de "El Charro de Huentitán"

Tras el estreno de la bioserie de Vicente Fernandez ‘El último rey. El hijo del pueblo’, el actor Pablo Montero aclaró cómo ha sido la comunicación que mantiene con los tres potrillos.

“Yo la verdad con el que siempre he tenido comunicación ya de adultos, de chicos pues sí nos hablábamos todos, y obviamente cuando veo en algún evento a Gerardo y Alejandro los saludo con mucho cariño”, expresó en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’.

Y es que los rumores que aseguran que Gerardo y Alejandro han cortado toda relación con Montero. Además, el actor señaló que habla por teléfono con Vicente Jr. y hasta pudo ver parte de su trabajo en la trama.

“Le he mandado escenas, le he mandado canciones […] y me ha dicho cosas muy bonitas, con él es el único con el que he hablado, y nada más, pero de ahí, fuera de todo lo que se ha dicho yo lo que tengo que decir es que yo le tengo un cariño”, anotó.

“Mis padres me inculcaron un amor hacia Vicente y doña Cuquita y toda la familia […] yo estoy defendiendo con uñas y dientes lo que a mí me toca hacer, que es personificar y darle vida a este gran personaje”, aseguró.

A su vez, Pablo fue cuestionado sobre la fecha en que firmó su contrato para esta serie. “Yo estaba en un proyecto que se llama ‘La Casa de los Famosos”, yo estaba encerrado, incomunicado, salí en noviembre de ahí, y empecé a trabajar el 17 o 20 de enero con el proyecto. Empezamos a trabajar el 3 de enero la parte infantil, y el 17 ya mi parte”, indicó.

Por último, el cantante y actor reveló que en este momento sigue trabajando en la serie que ha provocado gran controversia. No obstante, se negó a confirmar que se trata de la segunda temporada de la misma.

Con información de Agencia México.

