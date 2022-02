Carolina Díaz de Badabun rompe en llanto al recordar el momento en que se quiso quitar la vida | VIDEO

Carolina Díaz es una influencer que formó parte del Team Badabun en donde tuvo la oportunidad trabajar frente a las cámaras casi por accidente, pues a ella le gustaba estar en la parte de producción, es decir detrás de cámara, pero con el tiempo le fue gustando y se acostumbró a esta experiencia.

Fue cuando terminó la etapa de Badabun que la también comunicóloga decidió hacer sus proyectos y se volvió una experta en hacer bromas a sus amigos y familia, fue tanto el impacto que se hizo popular por este tipo de contenido en su canal de Youtube.

La youtuber junto con la tiktoker It's Michhh fueron invitadas al programa Pinky Promise de Karla Díaz, integrante del grupo pop JNS, ahí abordaron temas como la dificultad de ser figuras públicas juveniles y cómo manejan los retos que se les presentan.

En este contexto, hablaron de lo vulnerables que son a las críticas cuando publican alguna fotografía o video en redes sociales, pues siempre habrán algunas personas que las criticaran, como ha sucedido con su físico, pues ambas han sido blanco de buras o críticas sobre su aspecto.

"A mí siempre me han dado carrilla y me critican mucho por mi cuerpo, siempre, siempre, siempre (...) y te agarran en esos momentos tan sensibles de repente y yo dije 'me voy a operar, me voy a operar, pues es que mi cuerpo es feo" puntualizó la influencer y agregó que en algún momento buscó seguir los estereotipos de las redes sociales y así modificar su cuerpo.

Cuando habló de uno de los momentos más difíciles en su vida, recordó cuando buscó quitarse la vida por las fuertes críticas que solía recibir continuamente, específicamente sobre lo mala persona que supuestamente era.

"Desperté y estaban paramédicos, estaba mi mejor amiga, al parecer había hecho una estup*dez yo"

Y explicó que le molesta hablar del odio en redes sociales, pues ella llegó al grado de no querer estar más con vida, con lágrimas en los ojos agregó que después de lo sucedido, la gente lo tomó a mal lo que hizo y siguieron criticándola. Posteriormente se le diagnosticó depresión.

"Lo feo es cuando otra gente se burla de esa situación" añadió la también tiktoker y reiteró que ninguna mujer debe de sentirse sola ni permitir que nadie los haga sentir mal, pues destacó que en internet pueden ser muy hirientes y poco empáticos con quienes que comparten videos.

