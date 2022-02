Vicente Fernández Jr. habla sobre serie no autorizada del "Charro de Huentitán"; ¿habrá conflicto con Pablo Montero?

Desde hace semanas se viene hablando de las series que abordarán la vida de Vicente Fernández, de las cuales una fue autorizada por el cantante cuando todavía vivía, pero hay otra que no cuenta con la aprobación de la familia y estará protagonizada por Pablo Montero.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Vicente Fernández Jr. se pronunció al respecto y sólo dijo que conoce a Montero desde que era un niño, por lo que le deseó que le vaya bien en los proyectos que emprenda.

"No tengo razón de cómo vaya a ser, sí es una persona que conocemos desde niño, no lo voy a negar ni tengo por qué negarlo. Le deseo todo lo mejor, en los proyectos que haga y en el compromiso de esta carrera, que implica para su público y lo que ha ganado", expuso.

Por otro lado, rechazó que le gustara participar en alguna de las series que se llevan a cabo, porque a pesar del parecido físico que tiene con su difunto padre, para él es más importante haber sido su hijo y "es la mejor herencia que me pudo dar".

"No, no, ¿quién se parece más?, pues sí yo, ¿no? Me gusta más ser como me tocó ser, vivir y ser hijo de una leyenda y llevar su nombre, que lo llevo con mucho orgullo, y esa fue la mejor herencia que me pudo dar", dijo.