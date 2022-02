¿Se parecen? Alejandro Fernández será interpretado por este actor en bioserie del 'Charro Huentitán'

Aunque la bioserie de Vicente Fernández que está haciendo Televisa no tiene la aprobación de la familia, ya tiene un gran avance, puesto que eligieron a la mayoría de los personajes principales y hasta hay un actor para interpretar a Alejandro Fernández, quien es uno de los que se ha negado a que se realice esta producción.

Actualmente se están grabando dos series del 'Charro Huentitán', la primera hecha por Netflix y protagonizada por Jaime Camil, y una más realizada por Televisa junto con Univisión, estelarizada por Pablo Montero, quien al igual que el protagonista de 'La fea más bella', se ha preparado para su caracterización.

Tras la muerte de Vicente Fernández, el pasado 12 de diciembre 2021, se dio a conocer que la televisora de San Ángel eligió a Pablo Montero e Iliana Fox, para hacer al cantante de 'Hermoso Cariño' y a la esposa de este, María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, respectivamente.

¿Quién será 'El Potrillo en la serie de Vicente Fernández?

De acuerdo a la revista TV Notas, la serie basada en el libro 'El último rey', biografía no autorizada escrita por la periodista argentina Olga Wornat, tendrá entre su reparto al actor Vince Miranda, quien hará el papel de Alejandro Fernández, conocido por seguir los pasos de su padre.

Vince Miranda saltó a la fama después de ser parte del reality de Tv Azteca de 'La Academia' en 2006, en donde demostró sus habilidades para el canto. No obstante, siguió una formación como actor lo que lo llevó a ser parte de la obra 'Hoy no me puedo levantar', así como de los programas 'Señora Acero' y 'Guerra de ídolos'.

Ahora mostrará su talento al interpretar al hijo del 'Charro Huentitán' con el que está logrando un parecido gracias a su cabello canoso que ha dejado ver en sus redes sociales. En tanto, Sara Corrales será Patricia Rivera, supuesta amante del también actor, y Emilio Osorio podría encarnar al nieto del cantante, Alex Fernández.

