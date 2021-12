Así luce actualmente Patricia Rivera, la mujer con la que Vicente Fernández engañó a doña Cuquita

El gremio del espectáculo se llenó de luto tras darse a conocer que el pasado 12 de diciembre, uno de los ídolos del mundo musical en México perdió la vida, y se trata de Vicente Fernández.

Luego de estar más de cuatro meses hospitalizado en Jalisco, Vicente Fernández, conocido como "El Charro de Huentitán" falleció el pasado domingo alrededor de las 6:15 horas, y la fatídica noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante, donde desde hace varios meses se brindaba información actualizada de su salud.

Y precisamente bajo el furor entorno al cantante que ya fue enterrado en su rancho "Los Tres Potrillos" que recientemente ha llamado la atención que los fans del intérprete de “Mátalas” han generado una amplia conversación en redes sociales respecto a la trayectoria del “Charro de Huentitán”, misma que además se ha visto involucrada en más de una ocasión con controversias y polémicas.

Vicente Fernández y su amada esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, tenían más de 50 años de matrimonio. Fruto de su amor formaron una gran familia, donde varios de sus integrantes siguieron los pasos musicales del patriarca de la familia, generando así una fuerte Dinastía Fernández.

Sin embargo, debemos recordar que durante su juventud surgieron diversos rumores sobre el cantante, específicamente referentes a sus relaciones amorosas con otras famosas, tal como sucede con su llamado y conocido “no hijo”.

Se trata de un romance que vivió con Patricia Rivera, con quien compartió la pantalla grande en la cinta “El Arracadas”; de esta relación amorosa, nació Pablo Rodrigo, quien se convertiría en el quinto hijo del intérprete, pero esto tomó un nuevo rumbo.

En diversas ocasiones se ha hablado respecto a las infidelidades de Vicente Fernández hacia su esposa Doña Cuquita, y éste sentido, se sabe que una de sus infidelidades más polémicas fue la que tuvo precisamente con la actriz Patricia Rivera.

En este sentido, se sabe que él mismo cantante confesó a su esposa Doña Cuquita que le fue infiel, esto en 2019 durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde declaró que en su pasado fue muy mujeriego.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, fue la severa revelación que el famoso hizo, dejando ver que sí ha sido infiel.