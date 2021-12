Vicente Fernández: De la homofobia al acoso sexual, TODOS los escándalos en su carrera

Vicente Fernández se encuentra en el centro de los reflectores dentro del mundo del espectáculo en México luego de presentar un complicado panorama para su salud tras de una fuerte caída que lo tiene hospitalizado desde hace cuatro meses.

Y precisamente bajo el furor entorno al cantante es que recientemente ha llamado la atención que los fans del famoso intérprete de “Mátalas” han generado una amplia conversación en redes sociales respecto a la trayectoria del “Charro de Huentitán”, misma que además se ha visto involucrada en más de una ocasión con controversias y polémicas.

El cantante conocido por su distinguido bigote, grandes cejas pobladas y una poderosa voz, ha consolidado a lo largo de su vida una fuerte dinastía y decenas de éxitos en la música, pero es debido a éste éxito que durante toda su carrera el cantante se ha mantenido en el ojo público, por lo que en más de una ocasión se ha visto involucrado en diversos escándalos, y uno de los más polémicos fue cuando “Don Chente” hizo enfurecer a la comunidad LGBT+.

Fue en el año 2019 que Vicente Fernández se ganó el odio la comunidad LGBT+ y generó una gran controversia debido a que durante una entrevista para “De Primera Mano”, “Don Chente” habló sobre su estado de salud y reveló que le detectaron un pequeño tumor cancerígeno en el hígado, por lo que el famoso necesitaba un trasplante de inmediato.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey’, ni sé si era homosexual o drogadicto”, comentó el cantante nacido en Jalisco.

Fue debido a este comentario que días después se reveló queque el cantante se había negado al trasplante por no saber si era de un homosexual o de un drogadicto, por lo que se ganó el odio de la comunidad LGTB+, quienes aseguraron que el artista era un promotor del machismo, incluso, se inició una campaña en su contra por su comentario discriminatorio.

Fue a inicios de 2021 que el famoso se vió involucrado en uno de los escándalos más grandes en su carrera.Esto debido a que el cantante y la leyenda de la música ranchera fue denunciado por acoso sexual, esto luego de que saliera a la luz y fuera difundido un video en el que se le ve al Charro de Huentitán agarrando el pecho de una fanática mientras ella tenía la intención de tomarse una foto, tras esto, más mujeres salieron a revelar que habían sido tocadas por el cantante de la misma forma.

Luego de revelarse éste video en donde se aprecian los tocamientos indebidos del famoso, surgieron más acusaciones en contra del “Charro de Huentitán”, una de ellas por parte de la cantante Lupita Castro, quien arremetió en contra de Fernández.

De manera pública, la cantante aseguró que ha sido acosada durante mucho tiempo por Vicente Fernández y además reveló que ha sufrido de otro tipo de abuso por parte del cantante de música ranchera, y aseguró que tenía pruebas de ellos.

Sin embargo, el cantante mexicano salió a defenderse ante las posturas que lo acusaban, al grado de que recientemente se manifestó sobre el tema y pidió disculpas al borde del llanto durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En diversas ocasiones se ha hablado respecto a las presuntas infidelidades de Vicente Fernández hacia su esposa Doña Cuquita, y éste sentido, se sabe que una de sus infidelidades más polémicas fue la que tuvo con la actriz Patricia Rivera con quien supuestamente habría tenido un hijo llamado Rodrigo y que años después “El Charro de Huentitán” descubrió la farsa de su paternidad.

Además, él mismo cantante confesó a su esposa Doña Cuquita que le fue infiel, esto en 2019 durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde declaró que en su pasado fue muy mujeriego.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, fue la severa revelación que el famoso hizo, dejando ver que sí ha sido infiel.