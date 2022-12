Ingrid Coronado hace dura revelación sobre Fernando del Solar: “Él confesó que su error fue no defenderme”

A casi medio año del desafortunado fallecimiento de Fernando del Solar, su exesposa, Ingrid Coronado realizó nuevas y fuertes declaraciones sobre su mediática relación con el querido presentador de “Venga la Alegría”, a quien señaló por no haberla defendido de las críticas cuando fue acusada de haber sido la tercera en discordia entre él e Ivette Hernández, con quien rompió a poco tiempo de llegar al altar.

Fue durante el programa de YouTube de Yordi Rosado donde Ingrid Coronado emitió estas declaraciones sobre Fernando del Solar y para empezar comenzó revelando que su relación inició y se desarrolló de manera meteórica pues en apenas 15 días que llevaban saliendo quedaron embarazados, lo cual, les generó todo un shock, además, recordó que se hizo un escándalo porque la prensa dio la noticia antes que ellos mismos lo compartieran, además, la conductora fue acusada de haber acabado con la relación anterior del querido conductor.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar formaron una de las parejas más mediáticas de la farándula. Foto: Especial

“Nos embarazamos como a los 15 días, nos enteramos y nos shockeamos. No sé si nos tenían intervenidos los teléfonos; no le habíamos dicho a nadie y de repente salimos en una portada de revista, nunca supimos cómo se enteraron, nos cayó de sopetón, casi me da un infarto: mi papá no sabe, mi mamá no sabe, mi hijo no sabe, fue horrible”, recordó Ingrid Coronado.

Como se mencionó antes, Ingrid Coronado fue acusada de haberse interpuesto en la relación de Fernando del Solar e Ivette Hernández, sin embargo, ella aseguró no haber sido responsable de ningún “crimen”.

“Muchos medios me acusaron de un crimen que no había cometido, porque empezaron a decir que yo me había metido en su matrimonio. Una vez más decidí ponerme nuevamente con el pecho hacía las balas y en ese momento no vi mal que él (Fernando del Solar) no saliera a decir que las cosas no habían sido así”, señaló Ingrid Coronado.

“Su error fue no defenderme”

En otro momento de la entrevista, Ingrid Coronado recordó que aguantó todas las críticas en su contra por supuestamente haber destruido una relación, sin embargo, señaló que fue hasta después de cinco años cuando Fernando del Solar salió a aceptar su responsabilidad, sin embargo, dicha situación la dejó muy dolida pues ya era demasiado tarde para hacerlo.

“No puedo estar con alguien más si no siento conexión real como para que sea mi pareja, no puedo tener relaciones si la persona tiene pareja, pero me acusaron a mí y hasta cinco años después, en una entrevista con Mónica Garza fue que él confesó que su error fue no defenderme en ese momento”.

Para finalizar, Ingrid Coronado confesó que le cuesta trabajo el aceptar que estuvo enamorada de un hombre que no la defendió en los inicios de su relación y reconoció que permitió dicha situación debido a que en aquel entonces no tenía la mejor autoestima.

“La pregunta es ¿cómo estaba mi amor propio que me enamoré de un hombre que no me defendió en los primeros momentos de relación?”, finalizó Ingrid Coronado.

