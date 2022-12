Así fue la intensa pelea entre Bellakath y polémica integrante de Acapulco Shore

Sin duda alguna, una de las mujeres más exitosas del momento es Katherine Huerta a quien conocemos mejor como “Bellakath” y que la está rompiendo con su tema “gatita” el cual ha hecho bailar y cantar a millones de personas no solo en México sino también dicho tema se ha escuchado hasta en Qatar.

Como muchos sabemos, los inicios de “Bellakath” se dieron en la televisión con su participación en el reality show “Enamorándonos” en donde estuvo en búsqueda del amor, sin embargo, también protagonizó muchas peleas una de ellas fue nada más y nada menos que con Jacky, la polémica integrante de Acapulco Shore.

Bellakath vs Jacky

Actualmente, Jacky enfrenta una fuerte polémica por su participación en Acapulco Shore, reality show en donde tiene grandes aliados pero también grandes enemigas, recientemente incluso se peleó a golpes con Fernanda Moreno quien era una de sus grandes amigas pero ahora se agarraron a golpes en un programa dedicado a lo que pasó en la temporada más reciente del programa antes mencionado.

Tal parece que la polémica siempre rondó a Jacky pues cuando fue parte de “Enamorándonos”, la guapa joven no se salvó de varias peleas y su rivalidad más marcada fue con Bellakath, incluso en alguna ocasión la actual participante de Acapulco Shore criticó las operaciones estética de la ahora cantante.

En redes sociales circula un breve fragmento de la pelea entre Jacky y Kath, en donde la de Acapulco Shore cuestiona a un joven que estaba apostando todo por tener una cita con “Bellakath” si le gustaban las mujere con un cuerpo bonito o una chica con operaciones mal practicadas.

Ante esta situación, Kath no se quedó callada y tomó la pregunta de Jacky como algo personal por lo que se le fue con todo a la actual representante número uno del “cumbiatón” por lo que los insultos no se hicieron esperar.

Sin embargo, no es la única vez que estas dos hermosas mujeres se pelearon mientras fueron parte del programa Enamorándonos, pues antes de que Jacky criticara las operaciones de Kath, ésta llamó “nefasta” a la actual participante de Acapulco Shore.

Dicho video también circula en redes sociales, y cabe señalar que Kath en aquellos años, aún no se practicaba las cirugías que actualmente tiene y además portaba el cabello rizado y en color rojizo por lo que lucía un tanto diferente a como ahora la conocemos, sin embargo, de las dos formas luce hermosa.

Pese a que ya han pasado varios años de sus participaciones en Acapulco Shore las mujeres tal parece que ninguna de las dos ha olvidado sus rencillas y podría ser que la rivalidad entre ambas aún siga intacta.

Y es que nos dimos a la tarea de buscar entre sus seguidores de instagram de ambas mujeres y ninguna de las dos se sigue, incluso desde que salieron de “Enamorándonos” no se sabe si tuvieron algún tipo de contacto, lo que es cierto es que al no seguirse en redes sociales es por que no desean saber la una de la otra.

SIGUE LEYENDO:

Mhoni Vidente: ¿Cuál fue la primera visión de la pitonisa más famosa de origen cubano?

Ella es la hermosa y sensual “hermana” de Carmen Villalobos que además participó en la película “Encanto” de Disney

bmz