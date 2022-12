Ella es la hermosa y sensual “hermana” de Carmen Villalobos que además participó en la película “Encanto” de Disney

Si hablamos de mujeres hermosas, es inevitable no pensar en las de nacionalidad colombiana y en esta ocasión te contaremos todo sobre Carolina Gaitán quien ha robado los corazones no solo de jóvenes y adultos sino que les robó una sonrisa a los niños de todo el mundo.

Así como lo lees, Carolina Gaitán es una cantante y actriz colombiana que inició su carrera desde el año 2005, sin embargo fue hasta 2009 cuando consiguió su primer protagónico en la televisión de aquel país de Latinoamérica y en 2018 logró la fama internacional con su papel de “Catalina, la chica” en “Sin senos no hay Paraíso”.

Foto: IG @lagaita

Y es que en esta telenovela Carolina interpretó a “Catalina” quien a su vez era hermana de “Catalina, la grande” quien fue interpretada por Carmen Villalobos, otra de las mujeres colombianas más bellas en la actualidad.

Foto: Especial

Carolina Gaitán en dicho proyecto, dejó claro que la belleza no está peleada con el talento pues en varias escenas la actriz dejó con la boca abierta al público que noche a noche no se perdía “Sin senos no hay paraíso” durante su transmisión oficial y a quienes actualmente la disfrutan en la plataforma de Netflix, pues en varios capítulos apareció en bikini o ropa interior por lo que dejó ver sus hermosas curvas.

Foto: IG @lagaita

¿Carolina Gaitán abandonó Sin senos no hay paraíso?

Aunque ha sido uno de los personajes más importantes en su carrera, Carolina Gaitán decidió hablar con los directores de esta producción y hacerles saber sus inquietudes pues luego de tres temporadas, la actriz creyó que “Catalina Santana” ya había dado todo lo que tenía que dar en la historia.

Los productores entendieron sus ganas de crecer y de retomar su carrera como cantante, por lo que solo le pidieron darle un final decoroso a su personaje y es así como en “El Final del Paraíso” prácticamente no aparece este personaje sino hasta la parte final.

Foto: IG @lagaita

Sin embargo, Carolina sabía que no podía abandonar a su público tanto en la actuación como en la música por lo que en 2021 llegó una gran oportunidad para su carrera la cual la llevaría a ser parte de una producción de Disney.

Foto: IG @lagaita

Carolina Gaitán prestó su voz en “Encanto”

Tal y como lo mencionamos en el año de 2021 salió en carteleras “Encanto” una historia basada en la cultura colombiana y producida bajo el sello de Disney y Carolina Gaitán es parte importante de este éxito.

Y es que la actriz colombiana que fue “hermana” de Carmen Villalobos en “Sin Senos sí hay paraíso”, se convirtió en uno de los personajes más queridos de “Encanto”, se trata de “Pepa”.

Foto: IG @lagaita

Carolina Gaitán prestó su voz a una de las tías de “Mirabel” protagonista de “Encanto” tanto en su versión original como en la versión en español, por lo que su voz fue escuchada mundialmente.

“Pepa”, el personaje de Carolina Gaitán es una de las hijas trillizas de la “Abuela Alma” y está casada con “Félix” y ellos tuvieron tres hijos: “Dolores, Camilo y Antonio”, “Pepa” al igual que toda su familia tiene un don y éste es que sus emociones pueden controlar el clima, además es muy dramática.

