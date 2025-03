Revelan cuál fue el destino de “Carolino”, el perro expulsado de la BUAP tras morder a 4 alumnos

El pasado 11 de marzo la comunidad estudiantil que participa en el paro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dio a conocer que se vieron en la necesidad de “expulsar” de las instalaciones a “Carolino”, un famoso y querido perro por todo el alumnado, el cual, mordió a al menos a cuatro estudiantes, por lo que en redes sociales se originó un gran revuelo, sin embargo, recientemente se dio a conocer cuál fue su destino.

Como se dijo antes, “Carolino” es uno de los perros de acompañamiento universitario que habitan en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sin embargo, tuvo que ser retirado de la Facultad de Filosofía y Letras debido a que mordió a al menos cuatro paristas, tal como se informó en un comunicado, sin embargo, esta situación pie a distintas especulaciones en las que se aseguraba que el can había sido víctima de maltrato y otras situaciones similares, lo cual, fue desmentido por los propios estudiantes.

"Carolino" mordió a cuatro paristas de la FFyL de la BUAP. Foto: FB: Paro Estudiantil Ffyl

Según explicaron los paristas a través de redes sociales, el motivo de la expulsión de “Carolino” se originó porque no contaban con los elementos para poder brindarle una correcta alimentación y precisaron que el can mordió a los alumnos cuando estos trataban de quitarle algún alimento que tenía prohibido comer, pues hace apenas unas semanas fue operado, no obstante, esto lo molestaba y reaccionaba de manera instintiva, por lo que al ser más frecuente esta situación, se tuvo que solicitar su retiro.

Revelan cuál fue el destino de “Carolino” tras su expulsión de la FFyL de la BUAP

La tarde del miércoles 12 de marzo se dio a conocer que, tras su expulsión de las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de México (BUAP), “Carolino” fue trasladado al edificio “Don Bosco”, el cual, se ubica a unos pasos de su ahora antigua casa y se encuentra al cuidado del personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria – DASU.

uD83DuDC15 Carolino, el perrito ‘expulsado’ por paristas de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, permanece al cuidado de personal de la DASU y está viviendo en otro edificio de la universidad, también en el Centro pic.twitter.com/mvWd13BHmV — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) March 12, 2025

Cabe mencionar que, después de que la historia de “Carolino” se hiciera viral en plataformas digitales, una marca de croquetas de manufactura poblana se puso en contacto con el personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria – DASU y donaron alrededor de media tonelada de croquetas para que “Carolino” y otros lomitos que forman parte de la comunidad animal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), puedan tener una adecuada alimentación durante el paro estudiantil.

Para finalizar, es importante señalar que los alumnos que participan activamente en el paro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), señalaron que se encuentran en completa disposición de avanzar en los diálogos con las autoridades universitarias para poder llegar a un acuerdo que les permita retomar las actividades escolares a la brevedad, lo cual, también permitirá que “Carolino” pueda regresar a su hogar.