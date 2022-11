Así fue el día que expulsaron a Bellakath de "Enamorándonos": "No vamos a permitir faltas de respeto"

Antes de triunfar en el mundo del reggaetón, Bellakath tuvo un polémico paso por TV Azteca dentro del programa llamado “Enamorándonos”, sin embargo, su participación en este reality show no terminó de la mejor manera debido a que fue expulsada por haber compartido un par de memes en los que insultó a Yalitza Aparicio, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue ese bochornoso episodio.

Este desafortunado momento ocurrió en febrero de 2019, justo algunos días antes de que se celebrara la edición 91 de la ceremonia de los Premios Oscar, a los cuales, Yalitza Aparicio estuvo nominada en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en “Roma”, no obstante, en su momento, diversas figuras de la farándula la criticaron por supuestamente no saber actuar, además, también la criticaron por su apariencia física y por sus orígenes, por lo que “Bellakath” no se quedó atrás y se sumó a las burlas compartiendo un par de memes en sus redes sociales que resultaron sumamente ofensivos.

Ante esta situación, la producción de “Enamorándonos” tomó la determinación de expulsar a Bellakath de su programa, pero antes de que se retirara del set de grabación Carmen Muñoz le propinó un fuerte regaño en el que dejó en claro que en ningún programa de TV Azteca estaba permitido faltarle al respeto a cualquier persona.

“Hablando de Yalitza Aparicio, es una mujer que inspira, no solo en México sino en el mundo y ha sido atacada por su condición social, por su color de piel, porque muchos piensan que le llegaron las cosas de la nada, pero es una mujer de 26 años, maestra en Oaxaca y que ha trabajado para sacar a su familia adelante, además se siente orgullosa de poner el nombre de México en alto y no vamos a permitir en este programa que se falte al respeto ni a Yalitza ni a ningún otro mexicano que de repente se utiliza para hacer unos memes, comparaciones en redes sociales con las cuales no estamos de acuerdo” señaló Carmen Muñoz.

Tras el regaño, Bellakath intentó justificarse diciendo que compartió el meme haciendo alusión a ella misma y que consideraba que no había ofendido a nadie, sin embargo, sus palabras no fueron suficientes y tuvo que retirarse del exitoso programa del cual, también han surgido otras personalidades como “La Bebeshita” o Jacky Ramírez.

Bellakath triunfa en la música

Luego de su breve paso por la televisión, Katherinne Huerta, nombre real de Bellakath, siguió enfocada en sus estudios y pudo graduarse de la Licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, no ha podido ejercer su carrera debido a que logró destacar en redes sociales y en la música, lo cual, la convirtió en toda una celebridad dentro del género urbano.

Bellakath no ha manifestado si tiene pensado regresar a la televisión. Foto: IG: labellakath

