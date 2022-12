Mhoni Vidente: ¿Cuál fue la primera visión de la pitonisa más famosa de origen cubano?

Sin duda alguna Mhoni Vidente es una de las pitonisas más acertadas y con mayor reconocimiento a nivel mundial, pues sus visiones tan exactas han hecho que no solo en México sino en países del resto del mundo sean reconocidas.

El éxito de Mhoni no viene solo pues, la cubana no ha parado de trabajar y de compartir con la humanidad completa su don, el cual le fue otorgado desde que era muy joven en el año de 1989 y aunque ahora es algo normal para ella que se le presenten las visiones no siempre fue así por lo que poco a poco fue comprendiendo los mensajes que Dios y la Virgen le hacían llegar.

¿Cuál fue la primera visión de Mhoni Vidente?

Fue un 13 mayo de 1989 cuando su vida cambió por completo pues le cayó un rayo y con este vino un poder que le fue otorgado por Dios y la Virgen María el cual tiene como objetivo avisar a la humanidad y prevenirla de los catástrofes que podrían azotar al mundo entero.

Con tan solo 17 años de edad, Mhoni recibió la que sería su primer visión y la encargada de dársela fue la Virgen de Fátima, sin embargo, la cubana no solo tendría esta primera premonición sino que pronto se prepararía para despedirse de una de las personas más importantes de su vida.

“La primera revelación que tuve de la Virgen de Fátima…la Virgen se me aparece en la casa, una mujer de pelo negro flotando y me dice: ‘Mhoni dile a tu abuelita que prepare todo por que ya voy a venir por ella, dile que voy a venir por ella el viernes por ella, que prepare sus cosas por que me la voy a llevar’ fue la primera visión que tuve”, comentó Mhoni en exclusiva para El Heraldo de México

Foto: IG @mhoni1

Ante el aviso de la Virgen de Fátima, Mhoni cumplió con lo que ésta le pidió y avisó a su abuelita quien ya tenía 88 años de edad que el viernes la Virgen iría por ella, por tal motivo quien fue como la madre de la vidente le pidió dos cosas: ‘cuando yo muera Mhoni, me vas a llorar dos días, me vas a enterrar y te vas a ir’, contó la cubana.

Y aunque tenían la esperanza que esa visión no se hiciera realidad, pues el día en el que La Virgen se llevaría a su abuelita, parecía ir todo con normalidad pues incluso aún hicieron compras para su casa.

“Ya ves no vino, por qué ella pensaba que iba a ser en la mañana y me dice vámonos para el mandado y ya regresamos y a ella le daba sueño en la tarde y me dice: ‘vamos a acostarnos’, eran las 3 de la tarde del viernes y se duerme y se aparece La Virgen y me dice: ‘Mhoni ya vine por ella’...y en ese momento me despierto mi abuelita estaba como dormida y no ya no despertó ya se la había llevado la Virgen”, contó Mhoni para El Heraldo de México

Muy conmovida, Mhoni platico sobre esta primera visión que tuvo en la que despidió a su abuelita, y aunque antes de que La Virgen se llevara a su ser querido, la cubana tuvo un gran miedo pues pensó que se iba a quedar completamente sola.

Sin embargo, antes de llevarse a su abuela, de acuerdo con la propia Mhoni, La Virgen María le dijo que a partir de ese momento cada que necesitará de una madre pensara en ella y La Virgen estaría siempre acompañándola.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 8:01

Las visiones de Mhoni Vidente más impactantes

Luego de la visión de la muerte de su abuelita, Mhoni comenzó a forjarse una carrera sólida y luego de varios años, la vidente más famosa comenzó a compartir sus visiones con el resto del mundo a través de sus participaciones en diversos medios de comunicación.

Entre algunas de las visiones más impactantes que Mhoni Vidente ha hecho y que además de todo se han cumplido tal y como ella las menciona son las del terremoto en Japón en 2011, la de la guerra de Rusia en 2022, además Mhoni recuerda que una de sus visiones que más la han impactado es cuando anuncia que el Papa renunciaría y que en su lugar llegaría un Papa latino.

Esta predicción no solo la impactó a ella, sino que también llegó hasta el Vaticano y causó el asombro del propio Papa Francisco.

“En 2013 la Virgen me dijo que el Papa va a renunciar y que tendrán Papa latino, que saldrá de Argentina que será un Papa para todo el mundo…fue una visión muy bonita que le dio la vuelta al mundo y que dicen que el Papa Francisco veía el video y decía que es increíble como esta niña puede ver esas visiones tan claras” dijo Mhoni Vidente para el Heraldo de México

SIGUE LEYENDO:

Ingrid Coronado comenzará proceso legal en contra de Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar

Estas son las FOTOS más sensuales de la "mamá" de Carmen Villalobos que ahora participa en "Mujeres Asesinas"

Las FOTOS más sensuales de Majida Issa la “enemiga” número uno de Carmen Villalobos

Ella es la “hija” de Carmen Villalobos que te va a enamorar

Johanna Fadul, la sensual actriz colombiana que llegó a México a conquistar corazones

bmz