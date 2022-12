Lady Di: esta es la enfermedad que afectó su peso durante años

La vida de la princesa Diana de Gales no fue sencilla, nunca fue aceptada por la realeza y a pesar de que fue amada por el pueblo británico su esposo solo vio en ella una manera de encajar con lo dispuesto por los estatutos reales, a pesar de que su corazón ya tenía una dueña, y con quien años más tarde finalmente se reuniría, no sin antes hacerle pasar unos tormentosos años de matrimonio a Lady Di, con quien tuvo a sus dos únicos hijos. No obstante, el adulterio no fue lo único que Carlos trajo a la vida de la princesa Diana, ya que con su compromiso también llegó otro incómodo y recurrente invitado a la vida de la doncella: la inseguridad.

Lamentablemente, la inseguridad estuvo presente en la vida de la princesa Diana desde antes de que se concretara su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, pues, además de que tenía la presión de mantener una imagen perfecta, según le confesó a su biógrafo, Andrew Morton, cuando ella tenía 19 años, poco antes de anunciar su compromiso, el heredero al trono británico la abrazó por la cintura y le dijo: “Estás un poco gordita aquí, ¿no?”.

La princesa Diana perdió mucho peso para el día de su boda tras un comentario del príncipe Carlos

Las palabras del ahora rey, provocaron que la mente de Diana no dejara de pensar en su peso y la idea le taladraba continuamente la mente, era como si no pudiera pensar en otra cosa, pero ya que no comer no era una opción debido a que debía de mantener una imagen impecable, debía de pensar en otra opción, fue entonces cuando la idea emergió entre sus pensamientos y más que analizarlo simplemente lo ejecutó.

Cuando padeces bulimia, muchas veces las personas a tu alrededor no se dan cuenta porque todo parece "relativamente normal", desayunas, comes y cenas, como siempre, solo que hay una pequeña diferencia, entre cada comida hay una acción que es diferente y que a quien padece este trastorno alimenticio le resulta liberador: provocarse el vómito, con esto la culpa se va, el miedo a engordar se esfuma y el temor a ser descubierto también, con el tiempo incluso aprendes a hacerlo sin que las personas escuchen que estás vomitando, y en un castillo con tantos baños y espacio ¿realmente alguien podría escucharlo? ¿a alguien podría importarle?

“Recuerdo la primera vez que me provoqué el mal. Estaba emocionada, porque pensé que así aliviaba la tensión”, se escucha decir a la princesa Diana en las grabaciones publicadas por Morton en 2017 con motivo del vigésimo aniversario de su muerte.

Al final, la princesa Diana logró superar su problema alimenticio

El efecto de la tensión fue tan fuerte que Lady Di siguió con su trastorno alimenticio en silencio, y mientras ella se sentía encoger "hasta la nada", nadie parecía percatarse de su bulimia durante los meses previos a su boda, celebrada en la catedral de San Pablo en julio de 1981. “La primera vez que me midieron para el vestido de novia, tenía 73 centímetros de cintura. El día que me casé, medía 60 centímetros”, contó para su biógrafo la madre de los príncipes Guillermo y Harry.

A pesar de que por muchos años Lady Di batalló con la bulimia, finalmente salió victoriosa y pudo retomar el control de su vida, sin que eso implicara que descuidara su buena alimentación y ejercicio, siendo este último una de sus grandes pasiones, mismo que siempre la hizo feliz y le permitió comer todo lo que se le antojaba, pues según Darren McGrady, último chef de la princesa “es un error pensar que no le gustaba comer, ya que Diana había confrontado y superado la bulimia”.

