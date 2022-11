"Creo que podría ser gay": El FUERTE rechazo del rey Carlos que sufrió la princesa Diana

La vida del Rey Carlos III se podrá conocer el próximo 8 de noviembre, día de su publicación.En esta nueva biografía del monarca "The King: The Life of Charles III", escrita por Christopher Andersen, se reveló cómo era la relación entre la princesa Diana y su esposo.

Aunque no es un secreto para nadie que su matrimonio fue un infierno para ambos, tanto por el rechazo de Carlos como las infidelidades que tuvo con Camila, su eterno amor. Lady Di sufrió del mal trato de la familia real, así como trastornos alimenticios de bulimia, incluso estuvo a punto del suicidio.

Aunque Diana y Carlos tuvieron dos hijos, Harry y William, de acuerdo con uno de los ayudantes de cámara del rey, la princesa solía burlarse de su esposo y su obsesión con su amante. Además, relató que Lady Di perseguía a su marido por las habitaciones y pasillos del castillo, ya que ambos dejaron de tener intimidad desde el nacimiento de su segundo hijo.

Carlos rechazó a la Princesa Diana y aseguro ser gay

Y, aunque su matrimonio fue arreglado, Diana y Carlos tuvieron dos hijos luego de consumar su unión. Sin embargo, sería la única vez que estarían juntos en la cama. Y es que, la nueva biografía del monarca revela secretos de su relación como marido y mujer, ya que Lady Di sufrió un gran rechazo:

¿Por qué no te acuestas conmigo?

Fue lo que la princesa Diana le cuestionó al rey Carlos, quien le pidió no tener intimidad en su relación. De acuerdo con el autor del libro, fue entonces que el monarca se "declaró" gay

No lo sé, querida. Creo que podría ser gay

Carlos simplemente decidió responderle de forma irónica a su entonces esposa asegurando que no la deseaba como mujer al tener otras preferencias. El enojo de Diana también la llevó a tener discusiones con el monarca, a quien amenazó de que nunca sería el rey, pues se encargaría de que William ocupara su lugar.