Lady Di y sus celos hacia la niñera de sus hijos William y Harry

La Princesa Diana es reconocida por su carisma en la realeza, además de su matrimonio con el rey Carlos III donde fue expuesta por las infidelidades que él cometió con Camila Parker, pero también tuvo que lidiar con el rechazo de la Reina Isabel II, sin embargo, el entorno en el que vivió con la monarquía y sus allegados tampoco fue de los más gratos.

En 1993 cuando se destapó públicamente el adulterio del entonces príncipe Carlos, para Diana de Gales fue un tormento porque ella ya lo sabía pero el hecho de no poder decirlo por códigos de la corona le hicieron agravar problemas de salud mental, por lo que no cuidaba de la manera que ella hubiera querido a sus hijos, así que contrataron a una niñera para colaborar con el cuidado de los príncipes.

La niñera era muy cercana a Harry y Wiliam Foto: Especial

Tiggy Legge Bourke es el nombre de la empleada, pero ante su profesionalismo y experiencia no era del agrado de Lady Di, ya que le tenía celos. La mujer había recibido una educación de élite en una escuela de Londres y dirigía su propia guardería en esa misma ciudad; su trabajo la acercó a la familia británica, tanto que su madre había sido dama de compañía de la princesa Ana en los años ochenta.

Pero la razón de la exesposa del príncipe Carlos era que consideraba demasiado el que llamara a Harry y William “sus bebés” el vínculo que tenían era excesivo, esto hacía enojar a la princesa pero también no le agradaba que la niñera fumara delante de sus hijos.

Tiggy permaneció seis años con la familia real Foto: Especial

Sin embargo, al no estar de acuerdo con la presencia de Legge-Bourke llegaron a surgir más sentimientos, porque de acuerdo con el libro Shadows of a Princess, Diana estaba segura de que la niñera estaba enamorada de Carlos y que además ella había tenido un hijo con él, que no se concretó el nacimiento ya que abortó.

