María Félix calló al sacerdote en el funeral de su hijo Enrique Álvarez Félix

María Félix fue una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine Mexicano, quien fue reconocida por sus trabajos en la pantalla grande, pero también por su personalidad fuerte que nunca dejó de tener, incluso en los momentos más tristes de su vida, como la muerte de su único hijo, Enrique Álvarez Félix, pues la propia actriz contó que durante el funeral se atrevió a callar al sacerdote, anécdota que demuestra que siempre fue una mujer dura que no dejaba que se impusieran frente a sus deseos.

El hijo de "La Doña" nació el 6 de abril de 1935, producto de su primer matrimonio con Enrique Álvarez, de quien se separó tiempo después y le quitó a su primogénito. Sin embargo, años posteriores lo recuperó y le dio la mejor educación ya que lo mandó a estudiar a los mejores colegios militares de Canadá, Estados Unidos y Francia, de igual forma, hizo la carrera en Ciencias Políticas en la UNAM, pero se sintió atraído por el mundo del espectáculo, así que a los 30 años decidió seguir los pasos de su mamá, no sólo en el cine, también en la televisión.

Enrique Álvarez Félix participó en películas como "Los Caifanes", "La casa del pelícano" y "La primavera de los escorpiones", así como en las telenovelas "Rina" y "Colorina", convirtiéndose en uno de los galanes más aclamados desde los años 60 hasta lo 80. En total, hizo más de 40 proyectos, sin embargo, su carrera terminó de forma sorpresiva cuando murió 24 de mayo de 1996, debido a un infarto agudo de miocardio, haciendo de este uno de los momentos difíciles en la vida de la protagonista de "Tizo: amor de indio".

María Félix calló a sacerdote

A pesar de que "María Bonita", como también era conocida la actriz, tenía una personalidad fuerte y dura, durante el funeral de su hijo, se dejó ver un poco más vulnerable, pues algunos de los miembros de la prensa lograron captar cuando rompió en llanto en la misa de cuerpo presente. Sin embargo, hubo ocasiones en las que tomó fuerza para hacer notar sus deseos, como el momento en el que calló a un sacerdote debido a que no estaba concentrándose en la muerte de Enrique, a quien quería despedir a su manera.

En una entrevista con Enrique Rocha, María Félix explicó que hay cosas que no toleraba, y recordó aquella vez en la que realizó una misa antes de llevar a su hijo al panteón, en el que el padre de la iglesia comenzó a dar un sermón sobre los apóstoles, algo que no le pareció a la diva del Cine de Oro, quien sólo quería hacer algunas oraciones para el galán de telenovelas, que supuestamente la actriz en algún momento rechazó por ser homosexual.

"El padre estaba dando una misa y no me pareció que en ese momento tan divino, tan corto en el que ya lo íbamos a llevar (al panteón), el padre estuviera hablando de los apóstoles y que estuviera hablando de una entrevista que tuvo con Pablo VI. No toleré y le dije 'Callado. La historia de los apóstoles ya estoy hasta aquí. Vamos a rezarle a mi hijo'. Con Enrique enfrente, el padre estaba hablando de los apóstoles, ¿qué me importaban a mi en ese momento los apóstoles?", comentó la protagonista de "Enamorada".

El periodista impresionado le preguntó cómo es que había osado a silenciar a una figura de la iglesia, a lo que María indicó que antes ya lo había hecho con su propio progenitor: "Muchas veces callé a mi papá, ¿por qué no iba a callar al sacerdote?, yo callaba a mi papá", mostrando que siempre fue una mujer con una personalidad muy ruda, por lo que para darle el último adiós a su hijo tomó la decisión de rezar junto a su familia.

"Le dije al sacerdote que se dejara de esas historias, le hablé a mis hermanas que estaban ahí, le hablé a mis hermanos, le rezamos las oraciones que nos enseñó mi madre cuando éramos chicos. Creo que era un momento tan íntimo que me lo merecía, si la vida no me lo estaba dando, yo se lo estaba sacando a la vida, ese momento, porque otra vez no iba a tenerlo", destacó María Félix, quien tuvo que enfrentar la pérdida de su primogénito, Enrique Álvarez.

