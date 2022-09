Así confesó Enrique Álvarez Félix cómo lo trataba María Félix: "Mi mamá me secuestró de niño" | VIDEO

La vida de María Félix ha sido tan relatada y debatida que, en algunas ocasiones, se ha omitido su faceta como madre. Su absoluta capacidad para llenar la pantalla y el temple con que definió su personalidad enigmática, crearon en María Félix a una diva tal que eclipsó todo lo que estaba cerca de ella. Esto incluyó en alguna medida a Enrique Álvarez Félix, quien fuera su hijo y falleciera antes que ella.

Es así que regresamos en el tiempo hasta la década de los años 90, momento en que Enrique Álvarez Félix brindó una entrevista a César Costa y Rebecca de Alba en el programa "Un Nuevo Día". En ésta, el actor y diplomático confesó cómo fue la infancia con su madre, no siempre a lado de ella, puesto que le envió buena parte de esa etapa y en su juventud a estudiar fuera de México.

María Félix raptó a su hijo

Esta dura confesión fue la que Enrique Álvarez Félix reveló en esa entrevista. Con toda sinceridad y apertura, el histrión no dudó en decir lo que pasó cuando él era un niño de apenas 8 años de edad, esto en la década de los años 40, momento en que la carrera de su madre crecía.

"Recuerdo muchas cosas de mi infancia pero no todas son agradables. Tuve una infancia muy difícil, mi madre me raptó y me trajo a México cuando yo era niño, tenía casi 8 años. Las cosas siguieron y luego me mandaron a Canadá, ahí estuve de los 8 a los 20 años", expresa ante la incredulidad de Costa y de Alba.

En ese instante, Álvarez Félix añadió cómo lo trataban las monjas en su infancia.

"En Canadá, si uno llegaba tarde un minuto eran 3 azotes en público, hasta 6 diarios. Era así la disciplina".

Luego de esto, añadió recuerdos del trato de su madre hacía él en la niñez y por qué era dura en su proceder.

"Fueron momentos muy cercanos con mi mamá, se hacía lo que se podía, ella tenía su gran anhelo de educarme. No tuvo tiempo de ser la madre cariñosa como la 'gallina culeca', no, ella agarró un hijo de 7 años un poco chiqueado por mi abuela, me agarró y me enderezó y eso no siempre es bonito", recordó.

Nunca pudo trabajar junto a su madre

Otro recuerdo que surgió en Enrique, hasta ese momento de su vida, es que no había podido trabajar a lado de su madre en algún proyecto. Entonces él admitió que ella se comprometió a darle comida y educación, pero le sentenció que jamás colaborarían juntos.

"Nunca trabajé con mi mamá. Ella me lo dijo un día, que yo había elegido esto y tendría comida y carrera de Licenciado Internacional, en Diplomacia, pero que nunca íbamos a trabajar juntos. Una vez sí hubo un intento de que trabajáramos juntos en una historia de Carlos Fuentes que se llamó 'Zona sagrada', pero no se pudo nunca ni en película, teatro, telenovela o fotonovela, nada".

Amó a su mamá profundamente

A pesar de la dura infancia y disciplina impuesta, así como la falta de mimos para él, Enrique admitió que su madre era su pilar en la vida, por lo que no dudó en señalar cómo era su relación ya de adultos.

"En este momento y siempre a Dios gracias es muy buena la relación con mi mamá. Somos Aries los dos, muy fuertes, chocamos mucho y siempre mucha discusión pero hay un respeto muy grande, pero ya si nos ponen en el borde yo siempre cedo, pienso que es mí madre y yo ante ella lo que quiera, yo sin ella no puedo vivir.", insistió.

Para rematar, en esa charla reveladora, Enrique Álvarez Félix aceptó que si pudiera volver a elegir nunca sería actor de nuevo, ya que es una profesión que le forjó una vocación, sí, pero que era muy sufrida y llena de traiciones. También lamentó no haber contado con compadres o familiares en ese medio que le ayudaran, puesto que su madre nunca le brindó una mano para obtener un papel.

SIGUE LEYENDO

Así lucía María Félix comprando costosas joyas y hablando en francés: VIDEO