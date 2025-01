Marco Chacón: “La autoridad tomará la decisión de con quién se queda el niño”

MARCO CHACÓN, MARIDO DE MARIBEL GUARDIA: “LA DECISIÓN DE SI PODREMOS VER AL NIÑO, SÍ LE DEVUELVEN SU HIJO A IME TUÑÓN, NO ES DECISIÓN DE LOS ABUELOS NI DE LA MADRE, SINO DE LA AUTORIDAD”

Le pregunté a Marco Chacón, abogado y esposo de Maribel Guardia: ¿Ime puede pedir qué le den a su hijo en custodia y vivir con sus padres en lo qué ella mejora o eso no procede?

“La decisión que tomó la Fiscalía de protección a los niños y niñas, en conjunto con el DIF, fue después de valorar a: El niño, los abuelos paternos y maternos, y a la madre. La decisión QUE ES SÓLO POR 10 DÍAS, que el niño se quede con Maribel Guardia, la tomaron considerando el entorno de ambas familias”.

¿Y cuándo le devuelvan el niño a su mamá, a Ime, ustedes podrán verlo?

“Eso no lo sabemos, será una decisión de la autoridad, no de nosotros, ni tampoco de ella y la autoridad tomará la decisión en apego al resultado de los estudios psicoanalíticos y socioeconómicos de los miembros de ambas familias”.

Yo investigue sobre el asunto de la custodia de los hijos y está más enredado que los audífonos en la bolsa. Según el artículo 103 del Código Civil Mexicano, la custodia del menor no necesariamente es con la mamá aunque tenga la patria potestad.

Las leyes mexicanas protegen a los menores y sus derechos. El juez analiza: desde la salud mental de la mamá, la estabilidad económica y emocional de ambas partes, hasta las preferencias del menor (sí, aunque tenga siete años, su voz importa).

¿POR QUÉ SE SORPRENDEN QUE ANA BRENDA CONTRERAS TENGA A SU PRIMERA HIJA A LOS 38 AÑOS DE EDAD CUANDO EN LA INDIA, UNA SEÑORA DE 74 AÑOS DIO LUZ A GEMELOS?

¿Por qué hay quien se sorprende de que Ana Brenda Contreras, tenga a su primera hija, Aria a sus 38 años, cuando la mujer Erramatti Mangayamma, de 74 años, rompió récord en la India al dar a luz a gemelos en 2019?

¡Para que vean que todavía hay lumbre donde hubo fuego!

MICHELLE VIETH: “MIS HIJOS TIENEN DERECHOS”

Michelle Vieth dijiste qué tu propósito para 2025 es llevar la relación con los papás de tus hijos en paz, eso quiere decir qué: ¿Ya no les vas a pedir manutención alimenticia retroactiva a tus dos ex maridos, por qué ninguno de los dos la ha dado?

“Aclaro, yo no soy quien pido la manutención. Mis hijos tienen un derecho qué les corresponde. Y yo como su madre, siempre voy a velar por el bien de mis hijos. Además, yo siempre he querido paz, pero tristemente por desinformación y por no haber tenido a los especialistas correctos, mis procesos se han alargado demasiado, pero afortunadamente ya hay nuevas reformas”, dijo la bella Michelle quien conduce con Nicola Porcela y Omar Fierro la segunda temporada: “¡Qué buena hora!” por canal Unicable a las 7:00 p.m. de lunes a viernes, producido por Alexis Núñez.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ