Aprovechar la crisis

Hace unos días circuló ampliamente el video mensaje del Primer Ministro de Singapur a su país, luego de la imposición de aranceles de Donald Trump.

Serio pero cercano, Lawrence Wong expone en cinco minutos la delicada situación que enfrenta el mundo ante la creciente posibilidad de una guerra comercial a gran escala. Esto con el agravante de unas instituciones globales debilitadas y desdén por las reglas internacionales. Recuerda que el mundo vivió un escenario similar en 1930, donde los conflictos comerciales desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Con serenidad, convoca a sus ciudadanos a la unidad y a redoblar esfuerzos ante la nueva realidad. Una muestra de gran liderazgo.

Pienso en este mensaje, mientras dentro y fuera de México se reconoce la manera como la presidenta Sheinbaum ha reaccionado frente a Trump. En Washington se alaba su temple y, también, su decisión de no adoptar represalias. Pero, si bien la contención sirve para no sobrereaccionar ante un evento inesperado, no puede ser la única respuesta ante una situación compleja. Dicho de otro modo, se requiere de una estrategia más amplia ante un reordenamiento económico y político de la magnitud que estamos viendo.

La llegada de Trump debería ser la oportunidad para voltear hacia adentro y revertir las políticas que nos mantienen atados al subdesarrollo. Al menos en materia de seguridad la presidenta lo está haciendo. Se acabaron los abrazos al crimen organizado. Lo ha hecho presionada por Trump, pero quiero pensar que también por nosotros: en algún momento deberemos ver disminuir los niveles de violencia e inseguridad en el país. Sin embargo, hay otras fuentes de incertidumbre. La erosión institucional y el irracional desmantelamiento del poder judicial colocan al país en una extrema vulnerabilidad.

La farsa electoral le dará al gobierno control sobre jueces, magistrados y ministros, pero no va a resolver la impunidad ni los vicios en la procuración e impartición de justicia. Quién va a resolver la avalancha legal anunciada por el gobierno americano. La oficina del Representante Comercial se queja de las barreras no arancelarias impuestas por México. Señala la desaparición del IFT y otros órganos reguladores independientes, en violación al TMEC. También denuncia las reformas para darle a PEMEX y CFE el status de empresas públicas del Estado, en detrimento de compañías privadas. Las quejas incluyen al sector minero, farmacéutico, agrícola y los litigios están cantados.

Como escribe Luis Rubio, “por más que la presidenta merezca reconocimiento por su conducción de la relación con el presidente norteamericano, el camino que sigue el país no es conducente hacia un futuro promisorio”. Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad no sólo de contener el daño infligido por Trump, sino de poner al país en la ruta del desarrollo que merece. Al final, el verdadero liderazgo no sólo es resiliencia, sino capacidad de reaccionar y aprovechar las crisis.

POR VERÓNICA ORTIZ

COLABORADORA

@veronicaortizo

MAAZ