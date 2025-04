La deuda con los desaparecidos no prescribe

El gobierno federal va en serio. Se meterá hasta el fondo para encontrar una solución integral al fenómeno de las desapariciones forzadas en México.

Investigará casos recientes, pero también escudriñará archivos históricos y hará trabajos de campo para dar con el paradero de víctimas de la llamada “Guerra Sucia”.

Y ya inició: con autorización de la Defensa Nacional, encabezada por Ricardo Trevilla, se escaneó el Campo Militar Número Uno para determinar si había restos humanos.

Empezaron por ahí porque desde las décadas de los 60 y 70, se pensó que era un lugar utilizado para ejecuciones extrajudiciales de opositores y activistas.

Con equipo de alta tecnología —el mismo que se utiliza para localizar vestigios arqueológicos— exploraron varias zonas de las instalaciones militares, pero no encontraron nada.

También buscaron en otros lugares, como en Pie de la Cuesta, Guerrero, sin que se hayan localizado restos humanos de víctimas de aquella terrible etapa en la historia de nuestro país.

Pero la búsqueda continuará y, más allá de los resultados, el gobierno prepara acciones para resarcir parte del daño con las familias: ofrecer una disculpa pública, en nombre del Estado; reparar daños económicos en la medida de lo posible; o crear pensiones y programas sociales para víctimas y parientes.

“La deuda histórica con los desaparecidos será pagada”, me dijo un alto funcionario, quien —al igual que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez— anticipa que el trabajo va en serio.

No se trata de una simulación ni de un discurso. Las reuniones con buscadores y organizaciones se darán sin establecer un tiempo límite.

Este viernes, por ejemplo, recibirán a la activista Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Durante la administración de López Obrador, ella fue una de las críticas más férreas del gobierno. Incluso llegaron a vincularla con el crimen organizado para restarle fuerza a su movimiento. También estuvo muy cerca de la excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Se trata, sin embargo, de antecedentes que en este momento son poco importantes. La instrucción de la presidenta Sheinbaum es clara: recibir, atender y escuchar a todas las personas y organizaciones vinculadas con personas desaparecidas en México.

***

CONTINÚAN LAS DIFERENCIAS entre los consejeros del INE, que preside Guadalupe Taddei. El sainete más reciente fue por la promoción de la elección judicial en un partido de futbol, el pasado fin de semana.

La mayoría de consejeros exigía que no se promoviera este proceso por ningún medio masivo, después de que ya habían intentado prohibir a funcionarios públicos hacer lo mismo.

Sin embargo, el Tribunal Electoral les corrigió la plana. Aunque hay consejeras que quieren que se apliquen las mismas reglas de una elección común en la elección judicial donde “no hay” partidos políticos, algo que muchos ven como una incongruencia total.

El grupo de los rebeldes contra su presidenta está conformada por los consejeros y consejeras Carla Humphrey, Jaime Rivera, Claudia Zavala, Rita Bell López y Dania Ravel.

***

EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO, MAURICIO KURI, tendrá que responder en breve a una controversia constitucional, promovida desde el gobierno federal, por invadir esferas que no le corresponden al decretar la prohibición del uso de los teléfonos celulares en las escuelas de nivel básico.

Implementar medidas de esa naturaleza corresponden al Ejecutivo Federal y, más allá de si hay o no secretarios de Estado que están de acuerdo, no pueden permitir que una administración local imponga decretos de manera unilateral. Kuri no preguntó. Se fue por la libre.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El olvido está lleno de memoria”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

