Kendall Jenner cumple 27 años: 3 fotos de su transformación como la más bella de la Kardashian

Los fans de las Kardashian-Jenner se encuentran de manteles largos, pues están celebrando el cumpleaños de la modelo Kendall Jenner, quien es uno de las favoritas debido a su personalidad, gusto por la moda y sobre todo por su belleza, pues hay algunos que afirman que es la más hermosa de la familia. La socialité llega a los 27 años, por lo que aquí te presentamos tres fotos de su transformación a lo largo de este tiempo, en el que el mundo la ha visto consolidarse como una de las consentidas y más admiradas.

Kendall Nicole Jenner, nombre completo de la celebridad, nació en Los Ángeles, California, el 3 de noviembre de 1995. Su familia está conformada por Kris Jenner y Caitlyn Jenner, sus madres, su hermana Kylie, sus hermanastras Kourtney, Khloe y Kim Kardashian, así como Rob Kardashian, Brody, Casey, Brandon y Burt Jenner. La modelo es una de las personalidades más cotizadas de Estados Unidos y a nivel mundial, pues junto a sus consanguíneos ha logrado de hacerse de un nombre reconocido.

3 fotos de la transformación de Kendall Jenner

La joven creció en medio de lujos y comenzó en el modelaje desde muy pequeña, ya que con tan sólo 14 años firmó con la agencia Wilhelmina Models e hizo una campaña Forever 21, esta le dio un impulso a su carrera, pues pronto apareció en varias revistas juveniles y fue imagen de algunas marcas de ropa. Para los 16, Kendall desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más importantes de la alta costura y así fue como de forma rápida se colocó como una de las celebridades más reconocidas en la industria.

Kendall Jenner es media hermana de Kim Kardashian IG @kendalljenner

2016 fue uno de sus mejores años, pues debido a su popularidad Kendall fue incluida en el ranking de Models.com, siendo la celebridad dedicada a las pasarelas más seguida en Facebook e Instagram, y la segunda con más "followers" en Twitter, después de Tyra Banks. Asimismo, para el siguiente año se convirtió en la modelo mejor pagada con 22 millones de dólares desbancando a Gisele Bündchen quien tenía el título desde 2002.

La hermana de Kim Kardashian es una de las modelos más cotizadas de la industria, pues ha posado para diferentes marcas como Balmain, Chanel, Alexander Wang y Elie Saab, por mencionar algunas; asimismo ha desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York y París, así como en el evento de lencería que organizaba Victoria's Secret Fashion Show, junto a personalidades como Gigi Hadid, Gisele Bundchen y Cara Delevingne.

La modelo comenzó su carrera con 14 años IG @kendalljenner

Asimismo, Kendall Jenner ha aparecido en la serie "Keeping Up with the Kardashians", junto a sus polémicas hermanas, en donde ha destacado por mantenerse alejada de los escándalos, pues aunque sí ha tenido discusiones fuertes con algunas de las miembros, ninguna de ellas ha logrado llamar mucho la atención de los fanáticos y de los medios, ya que suele resolverlas rápido y de buena manera.

Kendall le puso una pausa a su carrera como modelo por temas de ansiedad, sin embargo, ha probado una faceta como empresaria, pues apenas el año pasado lanzó la marca de tequila "818". De igual forma, ahora es la directora creativa de FWRD: "Veo esta como una gran oportunidad de poner en práctica lo que he aprendido, y de aprender aún más”, dijo durante su nombramiento.

Kendall Jenner es una de las más bellas de las Kardashians IG @kendalljenner

SIGUE LEYENDO:

Kendall Jenner: 5 bikinis coloridos con los que la modelo acapara miradas en verano

Kendall Jenner eleva la temperatura con disfraz de Jessie de Toy Story