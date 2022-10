Kendall Jenner eleva la temperatura con disfraz de Jessie de Toy Story

Los disfraces de Halloween no dejan de sorprendernos y no sólo hablamos de aquellos que se viralizan por lo originales que resultan, sino también por los que las famosas lucieron este fin de semana para presumir en mejor estilo o para demostrar cuáles son sus personajes preferidos. Entre la lista de celebridades que causaron furor destaca el nombre de Kendall Jenner, quien se lució como nunca en una tendencia bastante atrevida y que sin duda recuerda a una de las fotos más polémicas de los últimos meses de su hermana Kim Kardashian.

Desde su cuenta oficial de Instagram, donde Kendall Jenner acumula más e 262 millones de seguidores, compartió una sesión de fotos para la que se caracterizó como "Jessie" de la película infantil "Toy Stoy", por supuesto, apostó por un disfraz de lo más original y sensual que deja poco a la imaginación, pero que a la vez no sale por completo del look del personaje. "Bueno, no eres el juguete espacial más dulce", escribió la modelo en su publicación.

Kendall Jenner elevó la temperatura con este arriesgado look. (Foto: IG @kendalljenner)

Al tratarse de un importante escote y una caracterización que respeta hasta el mínimo detalle, su atuendo rápidamente se volvió viral en la red, donde acumula más de seis millones de me gustas y miles de comentarios para halagar a la también estrella de "The Kardashians". Para la ocasión presumió una melena larga y cobriza en dos trenzas, muy al estilo de la vaquerita de Disney. Asimismo, no pudo faltar el clásico sombrero rojo y con costuras blancas para entrar más en caracterización.

Por otro lado, la guapa modelo presumió un top de manga larga en color blanco y detalles en amarillo y rojo, además de botones de importante tamaño que ayudan a crear es imagen vaquera, claro que además de tener el abdomen a la vista, el disfraz inspirado en "Toy Story" resulta de lo más sensual por la forma de los pantalones, pues se trata de un tipo bikini de tiro alto de mezclilla; mientras que a él están ancladas las dos piernas, creando así un escote de lo más sensual.

De espaldas, la modelo conquistó la red. (Foto: IG @kendalljenner)

El escote permite ver parte de las piernas, mientras que al posar de espaladas Kendall Jenner también demostró que el tipo bikini denim permite ver parte de los glúteos y de las piernas, pero se trata de algo muy discreto, ya que para cubrirlas por completo también se aprecian unas piernas con animal print de vaca, idéntico al de "Jessie". Claro que fue cuestión de minutos para que el disfraz de Halloween causara sensación.

"Mi bebé", escribió su hermana Khloé Kardashian, mientras que una larga lista más de famosos aprovecharon para aplaudir el look de la también empresaria. "La vaquerita más linda", "tierna", "wow", "tu cabello", "definitivamente, sí" y "este juguete no es para niños" se lee en los comentarios de su publicación.

