Kendall Jenner: 5 bikinis coloridos con los que la modelo acapara miradas en verano

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca y las celebridades se han convertido en inspiración para quienes buscan el look perfecto para la playa, por ello, Kendall Jenner es el referente de moda perfecto con bikinis coloridos con los que logra acaparar miradas.

La modelo, de 26 años, es parte de la famosa y polémica familia Kardashian-Jenner que han logrado acaparar todas las áreas de la industria como la moda, los negocios y la belleza haciendo suyas las tendencias y creando nuevas, entre éstas los trajes de baño pues una de sus actividades favoritas es viajar.

Bikini azul y verde de Kendall Jenner. Foto: Instagram @kendalljenner

Como muestra de su poder en la moda están los bikinis “al revés”, un estilo que surgió en 2021 gracias a Khloé Kardashian quien lo usó de esta manera y al compartir la foto en su cuenta de Instagram las búsquedas de esta tendencia se dispararon y este verano llegarán con fuerza, aunque con colores intensos como el amarillo.

Tal y como los ha usado Kendall Jenner demostrando que está entre sus colores favoritos ya que permite resaltar el bronceado. Aunque algunas celebridades consideran que los estampados son cosa del pasado en la primavera, la modelo prueba lo contrario usando un diminuto conjunto con delicadas flores naranja.

Bikini amarillo de Kendall Jenner. Foto: Instagram @kendalljenner

Bikini "al revés" de Kendall Jenner. Foto: Instagram @kendalljenner

Bikinis de Kendall Jenner

Cuando se trata de moda y estilo las Kardashian-Jenner son unas expertas, por ello, conocen muy bien la tendencia Y2K que ha traído de vuelta prendas de los 2000 creando gran nostalgia en generaciones. Además de las prendas, destacan los accesorios y colores de aquellos años.

La tendencia Barbiecore es una de las ha pegado fuerte en verano y celebridades en Hollywood no han dudado en sumarse a ella, se distingue por el uso del rosa Barbie en todas sus tonalidades tanto en pequeños detalles como en un atuendo completo, esto incluye trajes de baño.

Kendall Jenner con bikini rosa. Foto: Instagram @kendalljenner

Aunque Kendall Jenner saltó a la fama en 2007 con el reality show "Keeping Up with the Kardashian" y hoy se mantiene cercana a sus fans a través de redes sociales con las imágenes de sus viajes y proyectos, la joven modelo ha optado por estar alejada de los escándalos de su familia.

"Intento no ser invasiva con mi vida privada, cuando era más joven amaba twittear, todo lo que hacía o sentía. Ya no puedo hacer eso, es darle mucho espacio a la gente para juzgar. Amo postear una buena foto, eso sí", dijo la modelo durante una entrevista retomada por Vogue.

Kendall Jenner en bikini de flores. Foto: Instagram @kendalljenner

