Kendall Jenner publica FOTO al natural y burla las normas de Instagram

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Kendall Jenner con su última publicación en Instagram, pues la modelo demostró que la mejor forma de tomar el Sol este verano es "al natural", por lo que dejó atrás sus más lujosos y exclusivos bikinis para posar desnuda desde un camastro. Por supuesto, la foto rápidamente se volvió viral en redes sociales y acumuló millones de me gustas en la plataforma de Meta.

Este fin de semana, la miembro del clan Kardashian compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en las que presumió un poco de su estilo de vida, tan solo a unos días de haber puesto fin a su relación con el jugador de baloncesto, Devin Booker; sin embargo, la que más llamó la atención de todos los fanáticos fue la primera imagen en la que Kendall Jenner posó al natural.

La foto muestra a la también empresaria recostada bocabajo en un camastro, mientras disfruta de los rayos del Sol y la única prenda que lleva consigo es una gorra de color verde. Según lo que se aprecia en la publicación viral, la estrella de "The Kardashians" se mantenía ocupada en su teléfono en lo que conseguía el bronceado perfecto. Cabe destacar que las publicaciones de desnudos son un tema delicado en Instagram.

A pesar de ello, la modelo supo cómo burlar las normas de la plataforma de Meta, antes Facebook, pues para evitar que su publicación -con otras cuatro fotos disfrutando de su fin de semana- fuera retirada, Kendall Jenner censuró parte de su busto, que también quedó al descubierto por la posición en la que se encontraba. Por supuesto, muchas celebridades y sus fieles seguidores rápidamente volvieron viral la publicación, que actualmente suma casi 8 millones de me gustas.

Los fans de Kendall Jenner cuestionaron si Instagram no borró la foto sólo por ser famosa. (Foto: IG @kendalljenner)

Por otro lado, se acumularon más de 27 mil comentarios entre los que destacan aquellas referencias a su reciente ruptura con Devin Booker: "Energía de soltera", "acaba de decir 'estoy soltera'" y "¿no están prohibidos los desnudos en Instagram?", se lee.

Cabe destacar que no es la única foto de su publicación en la que sólo se limitó a poner un emoji en la descripción, pues como contamos arriba, con este post presumió un poco de su estilo de vida y días de descanso entre los que destaca una foto suya practicando equitación, esta vez con un traje adecuado para el deporte; en un video se observa un atardecer desde la carretera y en las últimas fotos destaca una habitación llena de plantas y un platillo se sushi.

Kendall Jenner y Devin Booker terminaron su relación

Este fin de semana Kendall Jenner se robó toda la atención no sólo por su publicación, sino también porque se dio a conocer que se terminó la relación que mantenía con el jugador de baloncesto, Devin Booker. De acuerdo con lo que compartió E! News, "pasaron por una mala racha recientemente y han estado separados durante aproximadamente una semana y media".

Asimismo, los fans no dejaron pasar por alto que una de las razones de la ruptura fue porque "no estaban alineados y se dieron cuenta de que tenían estilos de vida muy diferentes", algo que inmediatamente desató la polémica por un comentario que la modelo hizo en el último episodio de "The Kardashians", donde afirmó que no estaba lista para convertirse en mamá.

SIGUE LEYENDO

