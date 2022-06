¿Cancelan a Kendall Jenner? Tiktoker la expone; estas son las razones por las que perdió el cariño de sus fans

¿Es el fin de Kendall Jenner? Esta es una de las preguntas más frecuentes entre los fans del clan Kardashian-Jenner, pues en más de una ocasión la modelo se ha puesto en la mira de todos debido a sus polémicas declaraciones, actitudes e incluso ha sido señalada por apropiación cultural y plagio al lanzar su propia marca de tequila. Ahora, una tiktoker expuso a la empresaria por ser demasiado "falsa" y el Internet le postró su total apoyo.

Las hermanas Kardashian-Jenner se encuentran en uno de sus mejores momentos, sobre todo ahora que cada jueves se estrena un nuevo episodio de su serie "The Kardashians", en donde han dado mucho de qué hablar, en especial Kendall, quien hace unas semanas se volvió viral por no saber cortar un pepino, algo que incluso causó incomodidad en su matriarca, Kris. Aunque esto sólo es la punta del iceberg, ya que los fans quieren cancelarla por múltiples razones.

Razones por las que Kendall no es la favorita de los fans

En un video viral de TikTok una joven aseguró que en pleno 2022 "ya a nadie le cae bien Kendall Jenner" y entre las principales razones por las que la modelo y empresaria habría perdido el cariño y respeto de los fans es por ser una “pick me girl”, es decir, el tipo de persona que en todo momento quiere demostrar que no es como el resto, algo que en países de habla hispana se ha catalogado como "única y diferente".

Por supuesto, el dejar en claro todo lo que la hace diferente no sólo ha ocurrido en entrevistas, sino también en lo que les dice a sus hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, así como Kylie Jenner. En ese sentido, la tiktoker destacó "siento que es la persona que te dice: 'ay, como que te maquillas mucho, ¿no? Yo nunca pudría' y esa gente cae gordísima". Asimismo, señaló las criticas que públicamente ha hecho a sus hermanas, quienes siempre llevan las manicuras de temporada con uñas largas.

"En todas las entrevistas da la misma historia y ya en todas se ve que todas las hermanas ya están hasta la ching*ada de escucharla decir lo mismo", comenta en otro fragmento del video viral.

Otro de los aspectos más polémicos sobre la vida de Kendall Jenner fue su salto a la fama, pero esta vez como modelo logrando convertirse en la mejor pagada del mundo; sin embargo, sus caminatas han sido duramente criticadas e incluso hay quienes afirman que no disfruta lo que hace, sumado a que ha declarado que es muy selectiva y que "nunca he sido una de esas chicas de las que hacen 30 desfiles cada temporada".

Sobre ello, la tiktoker señaló que de no pertenecer al clan Kardashian-Jenner no estaría en el mundo del modelaje, asimismo criticó sus caminatas y las sesiones de fotos que realiza para diferentes marcas o portadas de revistas.

Mientras que, sobre el tema de cortar mal un pepino que se viralizó tras el estreno de uno de los últimos capítulos de "The Kardashians", explicó: "Ahí es donde te das cuenta de lo disociada que está con la realidad, o sea, no me vengas a decir que tú te haces tus snacks porque te estás poniendo en ridículo".

"Como que esta morra no entiende lo que está bien, lo que está mal. Está tan desasociada que da pena; como el tequila, que es apropiación cultural", concluyó.

Aunque el video rápidamente se volvió viral, los fans iniciaron todo un debate, ya que hay quienes defienden a Kendall Jenner y afirman que les gusta su personalidad, y otros que coinciden con la idea de la joven tiktoker. "Toda la razón, así a muchos no les guste aceptarlo", "me desespera que quiere ser única y diferente, pero bien forzado", "es hermosa, pero esas actitudes no me cuadran", "al fin dijo lo que nadie por miedo a ser funado" y "toda la razón, pero no están listos para esta conversación", se lee en los comentarios.

