Aleida Núñez: 5 FOTOS que demuestran que tiene el cuerpo más atlético de la farándula

Con 41 años de edad a cuestas, Aleida Núñez ha logrado mantener la escultural figura con la que se dio a conocer hace casi dos décadas en la industria del espectáculo y por ello en esta ocasión te diremos cuál es el secreto de la actriz para mantenerse así de bella, además, te mostraremos 5 fotos que demuestran que la tapatía es tiene el cuerpo más atlético de toda la farándula en México.

Aleida Araceli Núñez Flores, como realmente se llama la actriz y cantante nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, irrumpió en la industria del espectáculo a principios de la década de los 2000, fue gracias a su talento histriónico, su simpatía y a su belleza física como logró posicionarse rápidamente como una de las figuras femeninas más queridas de la televisión mexicana, no obstante, también supo sacarle provecho a su sensualidad y se consolidó como todo un sex symbol.

Hasta hace unos años, la carrera de Aleida Núñez había perdido un poco de fuerza debido a que su maternidad la había obligado a alejarse de los reflectores, sin embargo, poco a poco ha ido recobrando notoriedad y nuevamente volvió a retomar su lugar en la elite de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Como bien se sabe, no es un secreto que Aleida Núñez haya tenido que recurrir a las cirugías estéticas en diferentes ocasiones para corregir algunos diminutos detalles de su cuerpo, sin embargo, ella misma ha declarado que el verdadero secreto para mantener su espectacular figura es el ejercicio y una correcta alimentación.

En diferentes ocasiones, Aleida Núñez ha dado muestra del alto grado de disciplina que tiene respecto al cuidado de su físico ya que no hay día en el que no asista al gimnasio, donde se la pasa ejercitándose durante varias horas, además, también ha revelado cuál es la rigurosa dieta que sigue, aunque en un par de veces también ha dejado ver que se da algunos permisos para comer algunos platillos que podrían no ser tan buenos para su causa.

Como se mencionó antes, Aleida Núñez había perdido presencia en medios hace algunos años, sin embargo, decidió sacarle provecho a su sensual figura y abrió su propia página de contenido exclusivo donde derrocha belleza al por mayor y es gracias a esta faceta que se le volvieron a abrir múltiples puertas dentro de la industria del espectáculo.

Actualmente, además de ser toda una celebridad en redes sociales, Aleida Núñez tiene presencia en el teatro, participa en la telenovela “Corazón Guerrero” y por si fuera poco también le ha dado vuelo a su faceta como cantante, donde también ha tomado un segundo aire.

