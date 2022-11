Ángela Aguilar revela las condiciones que tiene para el hombre que quiera conquistar su corazón

Ángela Aguilar sigue sumando éxitos a su carrera como cantante de regional mexicano y dejó atrás el escándalo que desató su romance con el compositor Gussy Lau. Aunque significó un trago amargo, reveló que no le cerró las puertas al amor y tras algunos meses detalló cuáles son las condiciones que tiene para el hombre que esté dispuesto a conquistar su corazón.

La cantante, de 19 años, posee un impactante talento en la música herencia de su padre y sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, en quienes se inspira para cada paso que da tanto en su carrera como en su vida personal ya que desea un amor tan sincero como el que ellos protagonizaron ante las cámaras y fuera de éstas al formar una de las dinastías más importantes en la industria.

Ángela Aguilar revela lo que busca en un novio. Foto: IG @angela_aguilar_

En entrevista con Lili Estefan, la intérprete de “Ahí donde me ven” dejó ver que tiene muy claro lo que busca en un novio y reveló que hasta el momento no ha encontrado a la persona ideal pese a que las invitaciones a salir no le han faltado a través de redes sociales donde algunos hombres han intentado contactarla.

"Yo creo que necesitamos regresar al amor antiguo. Yo quiero que me traigan flores y que le vayan a pedir permiso a mis papás. Yo no quiero que me contestes a mis historia de Instagram”, confesó Ángela Aguilar al mencionar que le gustaría algo como lo que tuvieron sus abuelos, aunque enfatizó en que por el momento no busca una relación ya que está enfocada en hacer crecer su ya exitosa carrera.

Ángela Aguilar y Gussy Lau

En abril pasado la joven promesa de la música se convirtió en blanco de controversia luego de que se filtraran en redes sociales una serie de fotografías en las que protagoniza un romántico momento con el compositor René Humberto Lau Ibarra -conocido como Gussy Lau, 15 años mayor- al besarse y abrazarse entre risas.

Debido a que la llamada “princesa del regional mexicano” mantiene con total hermetismo los detalles de su vida privada, las imágenes resultaron un fuerte golpe para ella y decidió poner fin a su noviazgo de inmediato mientras declaró que sintió “violada” y “traicionada”.

"No es sólo una imagen que ha estado circulando, sino que ha afectado en lo profesional, económicamente, amorosa ni se diga. Qué cara le puedo dar a mi familia porque, aunque yo no estaba de acuerdo, me puse en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte y ese fue mi error”, dijo la cantante con un video compartido en su cuenta de Instagram.

Luego de algunos meses, en entrevista para “Algo personal” de Jorge Ramos la también modelo se sinceró y habló de lo que aprendió tras su polémica relación con Gussy Lau: “Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás”.

