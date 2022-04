El escándalo de Ángela Aguilar y Gussy Lau PASO a PASO: fotos filtradas, un romance prohibido y una dolorosa traición

Pese al éxito y popularidad del que goza Ángela Aguilar como cantante de regional mexicano, no evitó ser blanco de la polémica que surgió hace unos días cuando se filtraron fotografías que destaparon un romance con el compositor René Humberto Lau Ibarra, quien es 15 años mayor que ella.

La llamada "princesa del regional mexicano" comparte con sus fans los detalles de sus proyectos en la música y sus conciertos, contrario a ello mantiene con total hermetismo lo relacionado con su vida privada y amorosa de la que esta vez se dieron a conocer detalles en medio de un fuerte escándalo.

Te puede interesar: Gussy Lau: Estas son las canciones más famosas que ha escrito el novio de Ángela Aguilar

Todo comenzó cuando en días pasados se filtraron imágenes en las que se le puede ver junto a Gussy Lau, como también se le llama. Con ellas se confirmaba un romance y crecerían los rumores de que la familia Aguilar habría intentado separarlos, pues además el compositor externa su "miedo" al intérprete de "Por mujeres como tú".

Destapan romance

Hace unos días se dieron a conocer las imágenes en las que la cantante aparecía en medio de un romántico momento con Gussy Lau mientras se abrazaban y besaban, aunque algunos dudaron que se tratara de Ángela Aguilar más tarde el compositor lo confirmaría en un video donde la defiende.

Fotos destapan romance. Foto: Instagram @reinaveenenosa

Te puede interesar: Aneliz Aguilar cumple 24 años: 5 LOOKS con los que supera a su hermana Ángela Aguilar como reina de estilo

En un video rescatado por seguidores de Gussy Lau se recuerda el momento en que niega un romance con la intérprete de “Dime cómo quieres”; además, asegura que se trata de “miedo” a Pepe Aguilar por lo que pueda suceder con su hija.

“No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chi***dazo! No te halla para pegarte otro”, dice.

Pepe Aguilar, ¿molesto?

En medio de la controversia, el programa "Chisme No Like" reveló que se trataría de un romance prohibido pues aseguraron que el patriarca de la dinastía Aguilar no estaba de acuerdo con el noviazgo debido a la diferencia de edad que existe entre Ángela y Gussy Lau.

La periodista de espectáculos Elisa Beristain detalló que en noviembre pasado durante su estancia en Las Vegas, Estados Unidos, por los Latin Grammy, Ángela Aguilar habría aprovechado para escaparse y poder encontrarse en secreto con Gussy Lau ante la negativa de su familia.

Lo anterior fue desmentido por el compositor en un video compartido este jueves donde -además de defender a la cantante- asegura que su relación comenzó hace algunas semanas y que Pepe Aguilar estaría enterado. Añadió que Ángela ya conoce a sus papás y que las imágenes las filtró un amigo suyo.

"Me siento triste"

Luego de unos días Ángela Aguilar decidió romper el silencio con un video compartido en sus redes sociales en el que dice sentirse triste y defraudada por las fotos que destaparon su romance, aunque no da detalles sobre su noviazgo se limitó a decir que buscará refugio y apoyo en su familia.

"Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso", dijo.

Añadió que regresará "al origen, a estar con mi familia para acurrucarme con ellos. No sé qué hacer, no he tomado ninguna decisión. me tomaré un tiempo para ver cómo voy a proceder. Mi abuela, mi apellido y mi linaje no se merece esto".

SIGUE LEYENDO:

El romántico tema que Gussy Lau, "novio" de Ángela Aguilar, escribió para Grupo Firme y pone a llorar a más de uno

Pepe Aguilar presume ESTE caballo que era de su padre "El Charro de México", el animal ¡tiene más de 100 años humanos! | VIDEO

"Muy desagradable": Esto dijo Pepe Aguilar sobre los hombres mayores que cortejaban a Ángela Aguilar